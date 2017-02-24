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"مَن" يسكن في وجدان الرئيس عون؟

24
FEBRUARY
2017
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علا بطرس -


 حملت "فلسطين" جرح العرب النازف وانقسام اللبنانيين اللاوعي حول قضية حيوية ما زالت تتفاعل الى اليوم دون حلّ. دخل الفلسطنيون طرفاً في لعبة السّلطة في لبنان تاركين أرض الصّراع الأساس مع إسرائيل، ليتحوّلوا الى لاجئين وبؤرة بؤس المخيمات مثال حيّ عن ظلم شعب ودفن هوية ووطن.


التبست نظرة اللبنانيين الى الوجود الفلسطيني في لبنان، بين مغالاة في الدفاع عن القضية الإنسانية دون مراعاة لخطر التوطين الجدّي، وبين الإنزلاق في توسيع دائرة الصّراع الى "دول الطوق" ما أدخل "حقّ العودة" عملياً في دائرة النّسف المتكرّر من قبل إسرائيل والمجتمع الدولي المنحاز لها منذ العام 1948 الى اليوم. وتعاطت الحكومات المتعاقبة في لبنان مع الملف الفلسطيني وأمن المخيمات بقلق باعتبار أن البطالة والفقر والامية السائدة تشكل "قنابل موقوتة" للإرهاب. وكان الرئيس عون، منذ خطاب القسم، وعد بتلازم الإستقرار والأمن والإزدهار التي تبقى كلّها عناصر متشابكة لحماية وحدة المجتمع والدولة. فوجّه دعوة الى رئيس فلسطين محمود عباس لزيارة رسمية، خاصّة لإنّ الرئيس عون يحمل قضية "فلسطين" في وجدانه وأنّ "حقّ العودة" ثابت بالنسبة اليه. لذلك، شدد الرئيس عون أمام نظيره "على أهمية دور الرئيس الفلسطيني في المحافظة على استقرار المخيمات الفلسطينية في لبنان، فلا تتحوّل بؤراً لمن يبغي استغلال مآسي الشعب الفلسطيني، واستثمارها في الإرهاب والإخلال بالأمن".


تميّز خطاب الرئيس عون أمام نظيره الفلسطيني بمقاربة استراتيجية واضحة تقوم على معادلة الحقوق للشعب الفلسطيني كأساس للعدالة والسلام منتقداً السياسة الإسرائيلية ومفهومها في "حق القوة" الذي أمّن لها "انتصارات آنية" وليس السلام العادل والشامل. والدّليل أنّه وعلى الرّغم من توقيع اتفاقية "كامب دايفيد" مع مصر في العام 1978 ما زال الشعبين المصري والإسرائيلي خارج عن أيّ مسار من التطبيع، وما زالت إسرائيل في العقل الشعبي العربي كياناً مسقطاً على أرض فلسطين. وعليه، قال الرئيس عون "أن المقاربة التي تعتمدها اسرائيل منذ نشوئها، في صراعها مع العرب، والتي تقوم على قاعدة القوة، قد تحقِّق لها بعض انتصارات آنية، ولكنها لا توصل للحل ولا للسلام؛ فلا سلام من دون عدالة، ولا عدالة من دون احترام الحقوق".


ويبقى قيام "دولة فلسطينية" تستعيد من خلالها شعبها المشتّت واجب على المجتمع الدولي ما يحقّق الأمن والسلام المستدام وينهي الصراع العربي – الإسرائيلي الذي جعل المنطقة ساحة حروب مفتوحة.

 

علا بطرس ,
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