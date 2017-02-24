مشروع الموازنة العامة يتقدم بثبات

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مقدمة نشرة اخبار الـOTV:

مشروع الموازنة العامة لسنة 2017، يتقدم بثبات في الحكومة ... وينتظر إقراره الكامل الأسبوع المقبل ... لينتقل بعده إلى المجلس النيابي، من حيث يفترض أن يخرج، كأول قانون لضبط إنفاق دولتنا منذ اثني عشر عاماً ...

في المقابل، يتعثر قانون الانتخابات في السياسة ... ويدخل أول أسبوع من شهر المهل القانونية ... ولا ما يؤشر إلى آلية جديدة عادلة وديمقراطية، لتمثيل الشعب، للمرة الأولى منذ ثمانية أعوام ... لا بل منذ كانت الانتخابات في دولتنا ... في مواجهة هذا الوضع تستعد بعبدا للتحرك، وللتدخل ... والأفكار المطروحة كثيرة ... منها السياسي، ومنها القانوني، ومنها الدستوري ... بدءاً بسلسلة لقاءات ثنائية ممكنة، وصولاً إلى التوجه إلى مجلس النواب عبر رئيسه، للعمل على إخراج البلاد من مأزق القانون ... علماً أن ما يحفز بعبدا على تحركها المرتقب، فضلاً عن واجبها الدستوري وأمانتها الميثاقية، هو أن الصيغ المطروحة أخيراً للقانون العتيد، باتت تشكل أرضية مشتركة للعدالة والتوازي بين مختلف المكونات اللبنانية ... طائفياً وسياسياً ... ولم يعد يعترضها إلا نزوع هنا أو هناك، إلى التشاطر أو "المبازرة" لاقتناص مقعد إضافي أو مقعدين بالحد الأقصى ... فيما البلد والشعب معلقان ... تماماً كما علقت حرية بهيج أبو حمزة فترة مماثلة للتمديد النيابي تقريباً ... فترة يتحدث عنها للأوتي في، ويتحدث عن معانيها ونتائجها...