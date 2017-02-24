ماذا يفعل الرئيس الفلسطيني محمود عباس في "أراب آيدول"؟!

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يزور "رئيس السلطة الفلسطينية" محمود عباس بيروت حالياً، ويقوم بجولة سياسية يلتقي فيها المسؤولين السياسيين. لكن يبدو أن عباس مشغول بالأمور الفنية، بدل زيارة المخيمات الفلسطينية والوقوف على أحوال اللاجئين هناك.





في الوقت الذي يتحضّر فيه برنامج «أراب آيدول» الذي يعرض على قناة mbc لوداع المشاهدين غداً، يتابع عباس البرنامج من قلب استديوهات mbc في منطقة ذوق مصبح (شمالي بيروت)! فقد وصل إلى نهائيات «أراب آيدول» كل من: عمّار محمد من اليمن، أمير دندن ويعقوب شاهين من فلسطين.





مشتركان فلسطينيان سوف يقفان في وجه زميلهما اليمني في حلقة تحلّ عليها المغنية شيرين عبد الوهاب ضيفة لتتويج الرابح. أما في حلقة الليلة (20:00 بتوقيت بيروت)، فيطلّ الفلسطيني محمد عساف ليغني على مسرح العمل التلفزيوني الذي يبحث عن المواهب في الغناء. في هذا السياق، نشر مشتركو «أراب آيدول» صورة لهم يتوسطها عباس (الصورة)، وعلّق دندن عليها قائلاً «تشرّفنا بدعوة عباس لنا. قمنا بزيارة الرئيس الذي بدورة أشاد بمشاركتنا وأثنى على جهودنا برفع إسم بلدنا في سماء العالم العربي».