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-خاص التحري-

"لأن رواد مقهى الكوستا من حزب لله .ولأنني اريد الصعود الى الفردوس الذي هو أعلى مراتب الجنة .ولأنني أبايع ابو بكرا البغدادي. كنت أنوي تنفيذ عملية التفجير."

هذا ما قاله المدّعى عليه عمر حسن العاصي والدته لطيفة مواليد العام 1992 الذي أوقف وجاهياً بتاريخ 31/1/2017 وما يزال موقوفاً.

وقائع واعترافات رواها العاصي أثناء التحقيق معه بعد إلقاء القبض عليه بالجرم المشهود وهو يحاول تفجير نفسه بحزامٍ ناسف في مقهى الكوستا في الحمرا. قبل ان تتمكن القوى الامنية من القاء القبض عليه اثر ورود معلومات بأن تنظيم داعش الإرهابي سينفذ عملية انتحارية بأحد مقاهي بيروت بمنطقة الحمرا .وبعد أن كشفت مديرية المخابرات عمليات المراقبة والرصد لكافة المقاهي والمحلات والاشتباه بالتحركات تم القاء القبض على عمر العاصي الذي اعترف انه كان ينتمي الى مجموعة احمد الاسير وكان يتردد عام 2009 الى مجموعة احمد الأسير ويتردد الى مسجد بلال بن رباح والتزم منذ ذلك التاريخ . وخلال عام 2014 التحق بخلايا امنية تابعة لشاهين سليمان بهدف ضرب سرايا المقاومة وحزب لله والجيش اللبناني والأمكنة التي يرتادونها . ولدى اكتشاف امر هذه الخلايا احرق الخطوط الهاتفية وباع بندقيته الى الفلسطيني محمود عبد العزيز.

وعام 2016 انشأ حسابا على تويتر باسم ابو محمد اللبناني ووضع التغريدة التالية: "نحن نموت في لبنان ذلاً وقهراً ولم أعد اتحمل لان الدولة اللبنانية هي للشيعة والنصارى". وبعدها وصلته رسالة من شخص لقب نفسه باسم "ليلو" وطلب منه اغلاق حساب "تويتر" وفتح حساب آخر على "التلغرام" وهذا ما كان فعلاً، واسم الحساب "ويسو" وهكذا أصبح عمر جندياً عند "ليلو" ينفذ ما يأمر به، ويوافق مبرراً موافقته، بالقول:" سأفوز بالآخرة وأحظى بالعزة".

وكان ليلو عبر التلغرام، أعدّ العبوة للتنفيذ وعمر يسمع ويطيع، إلى أن تردد وهو داخل "الكوستا" لأنه سمع أشخاصاً قربه يتحدثون بلهجة سورية وحسب أنهم مسلمين سنّة... فقال في نفسه:"إشرب القهوة يا عمر وانسحب وفجر نفسك بمطعم آخر، ويضيف عمر ...في هذه اللحظات تعرضت لضربة قوية وسقطت أرضاً، ولم أعد أقوى على تفجير نفسي"

هذه التفاصيل واردة في القرار الظني الصادر عن قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا، الذي قرر إتهام عمر العاصي بالمواد 335 و 549/200 عقوبات والمادة 5.6 من قانون 11/1/58 وإصادر مذكرة إلقاء قبض بحقه والظن به، بجنحة المادة 72 و76 أسحلة مذكرة تحر دائمة لمعرفة كامل هوية الملقب ليلو وسائق سيارة التويوتا .