بالصورة: مقتل مواطن في الضاحية الجنوبية.. ماذا جرى؟!

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حرّر شرطي بلدية المريجة بحق سائق "بيك آب" المواطن ع.ن نتيجة مخالفة في منطقة المريجة، ضبطاً وحجز سيارته صباح اليوم.

وبعد ثلاث ساعات قام ع.ن باقتحام مبنى البلدية موجهاً الشتائم الى عناصرها وفر بسيارته المحجوزة، فقام 4 شرطيون من البلدية بملاحقته بغية توقيفه لكنه صدم المواطن فواز محمد العلي مواليد 1934، الذي توفي لاحقاً في مستشفى سان جورج في الحدث.



وفرّ ع.ن الى جهة مجهولة، وتم تعميم اسمه ورقم الـ"بيك آب"، حيث تم توقيفه لاحقاً على أحد الحواجز الأمنية على طريق المطار، وبناء لإشارة النيابة العامة أوقف لأنه تسبّب بموت مواطن.