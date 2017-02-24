مبادئ ’مؤسسة الرئاسة’ اللبنانية في عهد الرئيس ميشال عون

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- حمزة الخنسا -



ينشط الرئيس ميشال عون داخلياً وخارجياً، مستعيداً الحرارة في خطوط التواصل بين قصر بعبدا والإقليم، وما بعد بعده. لا شك أن الزيارات الخارجية التي افتتحها من السعودية، أعادت لبنان الى سكّة التواصل مع الدول الصديقة والشقيقة وحتى اللدودة. أعادت هذه الزيارات الى التداول مصطلحات مثل: الدول العربية الشقيقة، التواصل والتنسيق، العمل المشترك، بعد أن كادت تُمحى من ذاكرة الجمهور بفعل تراكم الأحداث والصراعات منذ العام 2005 مروراً بالعام 2011، تاريخ انطلاقة "الربيع العربي" المشؤوم.

بالأمس، استقبل الرئيس عون بحفاوة ظاهرة، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، على رأس وفد رفيع. المطلعون على الزيارة ينقلون أجواء مختلفة عمّا درجت عليه استقبالات الرئيس السابق، ونوعية الأحاديث التي كانت تجري. في اللقاء مع عباس، طرح الرئيس عون مسألة الوجود الفلسطيني في لبنان، مشدّداً على ضرورة تكريس حق العودة كخيار استراتيجي في إطار المواجهة المفتوحة مع العدو الإسرائيلي، لا كخيار لبناني متعلّق بالتوازنات المذهبية المعروفة لدينا، وبعيداً عن الخوف من "فزّاعة" التوطين.



تناول البحث مع رئيس السلطة الفلسطينية، واقع المخيّمات وخصوصاً "عاصمة الشتات" في عين الحلوة. البحث في هذه النقطة تناول ضرورة تنظيم وضع الفصائل الفلسطينية، لتفعيل المرجعية الفلسطينية الموحّدة القادرة على تنظيم أي اختلاف، وضبط أية ظواهر ومظاهر مسلّحة ممكن أن تؤثر على الاستقرار الأمني في لبنان، فضلاً عن المساهمة في تسليم المطلوبين.



يعمل الرئيس عون على تكريس مبادئ وقواعد للسياسة الخارجية اللبنانية، تنطلق من ثابتة أكيدة هي أن "إسرائيل" كيان عدو، يستفيد من أية خلافات عربية – عربية، إنْ لم يكن مساهماً فيها. انسجاماً مع هذه القاعدة أتى تحذير الرئيس عون من القاهرة من "عار يلحق بالعرب إذا نجحت إسرائيل في إلغاء الهوية والأرض الفلسطينية". وعليه، تصبح المقاومة "تحصيل حاصل" في ظل الاعتراف بعدوانية "إسرائيل" ومشروعها في المنطقة.



هذه اللغة الدبلوماسية العالية اللجهة من الزاوية القومية والوطنية كانت محلّ اهتمام كل من تابع زيارات الرئيس عون الخارجية، وخصوصاً الى مصر والأردن بوصفهما دولتين مما يُعرف بدوَل الطوق.



الى جانب التنبيه للخطر "الإسرائيلي" وإعادة تذكير العرب به، رافق ملف الإرهاب ومواجهته الرئيس عون في جولاته الخارجية لا سيّما الى السعودية وقطر. ملف مواجهة الإرهاب يفتح باباً واسعاً في الجدل العربي – العربي، في ظل تورّط أكثر من دولة عربية في دعم الإرهاب مالياً وعسكرياً وسياسياً وفكرياً. من القاهرة، دعا الرئيس عون نظيره المصري الى "إطلاق مبادرة إنقاذ عربية تقوم على وضع استراتيجية مشتركة لمحاربة الإرهاب الذي يضرب في أرضنا ويستبيح أهلنا".



تقول مصادر متابعة لنشاط الرئاسة اللبنانية الأولى إن كل الزعماء العرب الذين التقاهم الرئيس عون في جولته الخارجية، أو التقاهم في بعبدا، أو تواصل معهم هاتفياً، سمعوا منه كلاماً عربياً جديداً في ظل موجة القطيعة والعداء التي تتحكم بالكثير من العلاقات العربية – العربية. حثّ الرئيس عون نظراءه على محاولة الإتفاق على الحدّ الأدني من الثوابت العربية المعروفة من قضايا مثل فلسطين والإرهاب، وذلك مع اقتراب انعقاد القمة العربية في الأردن يوم 29 آذار المقبل، سعياً لـ "لم الشمل العربي" لمواجهة خطر الإرهاب الداهم. وفي هذه المناسبة بالذات، ومع استمرار تغييب سوريا عن جامعة الدولة العربية، دعا الرئيس عون، من فوق منبر الجامعة، الى عودة الدول الأعضاء الى احترام ميثاقها والعمل بوحيه كي تعود فعلاً "جامعة للعرب".



بالطبع، كان الكلام الذي سمعه الرئيس عون في الدوحة، والرياض خصوصاً، من النوع الخاص المتعلّق بالعلاقات الثنائية، أكثر من النوع المتعلق بالشأن العربي العام. لكن يُسجّل للرئيس أنه استطاع تحييد المقاومة عن أية نقاشات أو "رغبات" تتصل بالشأن الداخلي، أو حتى تتعلّق بالملف السوري، باعتبارها جزءاً أصيلاً من الشعب اللبناني أولاً، ومكوّناً أساسياً من مكوّنات الحكومة ومجلس النواب والحياة السياسية اللبنانية ثانياً.



حثّ عون نظراءه على محاولة الإتفاق على الثوابت العربية المعروفة من قضايا مثل فلسطين والإرهاب

إذاً، نجح الرئيس عون في إعطاء الرئاسة الأولى صفة "المؤسسة" القائمة على ثوابت في السياسة الخارجية، والمتصلّة بشكل وثيق بالقضايا والملفات الساخنة على الساحة العربية. يلخّص مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير محمد عيسى، أبرز ملامح ثوابت مؤسسة الرئاسة اللبنانية. فبالإضافة الى تثبيت "إسرائيل" كعدو أول، قال عيسى في تصريح إن مصرّ تنسّق مع لبنان مختلف القضايا التي تهم البلدين والمنطقة العربية، على رأسها الملف السوري، فضلًا عن الحرب على الإرهاب، و"إجهاض المشروع الطائفي الذي تسعى بعض القوى في المنطقة والعالم إلى فرضه على الدول العربية"