صدور القرار الظني في حق المتهم بعملية الكوستا

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اصدر قاضي التحقيق العسكري الاول رياض ابو غيدا قراره الظني في حق المدعى عليه الموقوف عمر حسن العاصي، وكل من يظهره التحقيق، "لانتمائه الى تنظيم داعش الارهابي وموافقته وقسمه على القيام بعملية انتحارية بتوجيهات احد زعماء داعش الملقب "ليلو" في مقهى الكوستا في شارع الحمرا، وقتل اكبر عدد من المواطنين الابرياء".

وقرر ابو غيدا:

أولا: اتهام المدعى عليه عمر العاصي بالجناية المنصوص عنها بالمواد 335 و549/200 عقوبات، والمادة 5 و6 من قانون 11/1/1958، واصدار مذكرة القاء قبض بحقه.

ثانيا: الظن به بالجنحة المنصوص عنها بالمادة 72 و76 اسلحة.

ثالثا: ايجاب محاكمته امام المحكمة العسكرية الدائمة.

رابعا: تضمينه الرسوم والمصاريف.

خامسا: تسطير مذكرة تحر دائم لمعرفة كامل هوية الملقب "ليلو" وهوية الشخص سائق سيارة التويوتا رباعية الدفع، لون جردوني، وايضا الاستقصاء عن هذه السيارة.