الرئيس عون يتسلم اوراق اعتماد عشرة سفراء معتمدين

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شهد القصر الجمهوري قبل ظهر اليوم تقديم اوراق اعتماد عشرة سفراء معتمدين في لبنان، يشكلّون الدفعة السادسة من رؤساء البعثات الديبلوماسية الذين يقدمون اوراق اعتمادهم لرئيس الجمهورية تباعا بعدما كانوا يمارسون مهامهم الديبلوماسية بصفة قائمين بالأعمال.

وتضمنت الدفعة السادسة من السفراء: سفير ماليزيا بالا شندران تارمان Bala chandran A/L THARMAN، سفير جمهورية فنلندا ماتي لاسيلا Matti LASSILA، سفير جمهورية صربيا امير الفيك Emir ELFIC، سفير سلطنة عمان بدر بن محمد بن بدر المنذري، سفير جمهورية اوكرانيا ايغور اوستاش Igor OSTASH، سفير الجمهورية البرتغالية المقيم في نيقوسيا جواو بيريستريلو Joao PERESTRELLO، سفير مملكة المغرب محمد كرين، سفير الجمهورية اليمنية عبد الله عبد الكريم حسن الدعبس، سفير جمهورية الهند سان جيف آرورا Sanjiv ARORA، وسفير اليابان ماتاهيرو ياماغوشي Matahiro YAMAGUCHI.

وحضر تقديم اوراق الاعتماد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل والامين العام لوزارة الخارجية السفير وفيق رحيمي والمدير العام للمراسم في رئاسة الجمهورية الدكتور نبيل شديد ومديرة المراسم في وزارة الخارجية السفيرة ميرا ضاهر فيوليدس.

ولدى وصول السفراء تباعا الى القصر، أقيمت المراسم والتشريفات المعتمدة، فعزفت موسيقى الجيش نشيد البلاد التي يمثلها السفير في الوقت الذي رفع فيه علم دولته على سارية القصر الجمهوري الى جانب العلم اللبناني.

بعد ذلك حيّا السفير العلم ثم عرض سرية من لواء الحرس الجمهوري، دخل بعدها الى صالون 22 تشرين الثاني وسط صفين من الرماحة، ومنه الى صالون السفراء حيث قدم اوراق اعتماده الى الرئيس عون كما قدم له اعضاء البعثة الدبلوماسية.

ولدى مغادرة السفير، بعد تقديم اوراق الاعتماد، عزفت موسيقى الجيش النشيد الوطني اللبناني.

ونقل السفراء الى الرئيس عون تحيات رؤساء دولهم وتمنياتهم له بالتوفيق في مسؤولياته الوطنية، مؤكدين له العمل من أجل تعزيز العلاقات التي تجمع بين لبنان وبلدانهم. وحمّل رئيس الجمهورية السفراء تحياته الى رؤساء دولهم متمنيا لهم التوفيق في مهمتهم الديبلوماسية.

نبذة عن السفراء

وفي ما يلي نبذة عن السفراء الجدد :

سفير ماليزيا بالا شندران تارمان Bala chandran A/L THARMAN

- تقلب في مناصب ادارية وديبلوماسية عدة في وزارة خارجية بلاده قبل ان يعين في سفارة ماليزيا لدى الفيليبين ومقر الامم المتحدة في جنيف، ويرقى الى منصب مستشار في البعثة الدائمة لبلاده في مقر الامم المتحدة في جنيف.

- عين وزيرا مفوضا لماليزيا لدى جمهورية الصين الشعبية.

سفير جمهورية فنلندا ماتي لاسيلا Matti LASSILA

- تقلب في مناصب ادارية لدى وزارة خارجية بلاده قبل ان يعين امين سر سفارات بلاده في دبلن، طهران، جنيف، وبراغ.

- تولى منصب مستشار الشؤون التجارية لدى بعثة بلاده في الاتحاد الاوروبي، كما عين سفيراً في الامارات العربية المتحدة وسفيرا متخصصاً بالشؤون الاقتصادية مع الشرق الاوسط وافريقيا ومبعوثا الى مفوضات السلام في سوريا، قبل ان يرأس بعثة بلاده في بيروت .

سفير جمهورية صربيا امير الفيك Emir ELFIC

- حائز على شهادة اختصاص في التجارة والشؤون المصرفية من الجامعة الحكومية في البوسنة.

- كان من ابرز لاعبي كرة السلة في الفريق الوطني لبلاده قبل ان يتولى رئاسة اتحاد الشباب في الحزب الديمقراطي الصربي ويدير برنامجا حواريا على شاشة التلفزيون في صربيا.

- انتخب عضوا في البرلمان الصربي قبل ان يعين مسؤولا عن المسائل الدولية في وزارة خارجية بلاده.

- يتقن الانكليزية والعربية ومن هواياته كافة انواع الرياضة والكتابات الادبية.

- شارك في مؤتمرات دولية عدة في كل من تركيا وساراييفو وبلغراد، كما حاضر في مؤتمرات دولية حول حقوق الاقليات والتعددية الثقافية، ونظم مؤتمرات دولية اقتصادية حول دور الشبيبة والمجالات الاقتصادية.

سفير سلطنة عمان بدر بن محمد بن بدر المنذري

- حائز على اجازة في الحقوق وتقلب في مناصب ادارية لدى المكتب السلطاني قبل ان يعين سفيرا لبلاده في بيروت.

سفير جمهورية اوكرانيا Igor Ostash

- حائز على اجازة في الفلسفة من جامعة الفوف واجازة في الحقوق من جامعة كييف الوطنية.

- عمل ممثلا لبلاده لدى منظمة الطيران الدولية وسفيرا فوق العادة في كندا بعد ان تقلب في مناصب عدة حيث عمل مدرسا ومترجما وعاملا كهربائيا .

- يتقن الانكليزية والفرنسية.

سفير جمهورية البرتغال Joao Perestrello

- حائز على اجازة في القانون من جامعة ليشبونة. تقلب في مناصب عدة في خارجية بلاده قبل ان يعين قنصلا في البرازيل ورئيس بعثة بلاده لدى الاتحاد الاوروبي، وقبل ان يتابع دورة في المعهد التابع لحلف الناتو . تولى رئاسة بعثة بلاده في استراليا، وعين قنصلا في كندا، ومن ثم سفيرا للبرتغال في قبرص.

سفير مملكة المغرب محمد كرين

- حائز على اجازة في علوم الرياضيات واجازة في العلوم الاقتصادية وفي علم المعلوماتية من جامعة الرباط ، وشهادة دراسات عليا في العلوم الاستراتيجية والدبلوماسية من مركز الدراسات الاستراتيجية في باريس، اضافة الى دبلوم في العلوم المصرفية والشركات من جامعة لافال الكندية.

- عمل محللا في قنوات اذاعية وتلفزيونية عدة وله سلسلة من المقالات والدراسات المتخصصة في الشؤون الاقتصادية والتحليلية بالعربية والفرنسية.

- عمل في المصرف الوطني للانماء الاقتصادي وفي المجموعة الاقتصادية والمالية.

- شغل كذلك منصب رئيس مجلس ادارة او عضو في مجالس ادارية لعدد من الشركات والمؤسسات الوطنية المغربية. وهو عضو مؤسس ونائب رئيس سابق للمنظمة المغربية لحقوق الانسان، وعضو مؤسس للمجموعة الاسبانية المغربية للصداقة، ومساندة ضحايا الارهاب.

- تولى مناصب نقابية عدة وكان من ابرز المدافعين عن حقوق المستخدمين والعمال.

سفير الجمهورية اليمنية عبد الله عبد الكريم حسن الدعبس

- حائز على اجازة في العلاقات الدولية من معهد وزارة خارجية مصر واجازة في الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة، شارك في دورات تدريبية حول ادارة الازمات بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة.

- عمل مسؤولا اعلاميا واقتصاديا في سفارة بلاده لدى العراق قبل ان يعين رئيسا لقسم الشؤون العربية في وزارة خارجية بلاده ومستشارا ثقافيا في سفارة اليمن لدى الجزائر ورئيس فريق العمل السياسي في سفارة بلاده في القاهرة.

- شارك بصفة عضو في وفود ديبلوماسية يمنية حضرت عددا من القمم العربية في كل من بغداد والقاهرة ودمشق، كما في الجمعية العامة للامم المتحدة.

- له عدة دراسات تتعلق بالوضع الاستراتيجي لبلاده.

سفير جمهورية الهند سان جيف آرورا Sanjiv ARORA

- تقلب في مناصب ادارية عدة قبل ان يعين في سفارات بلاده في كل من القاهرة، جدة، بون، براغ، هونولولو، هيوستن والدوحــــة.

- كما تولى رئاسة عدد من الاقسام الادارية في وزارة الخارجية الهندية.

سفير اليابان ماتاهيرو ياماغوشي Matahiro YAMAGUCHI

- حائز على اجازة في العلوم الاقتصادية وعمل مديرا لعدد من المنظمات غير الحكومية التي تتولى شؤون العلاقات الدولية.

- شغل منصب امين السر الاول لسفارة بلاده في اليمن والمملكة الاردنية الهاشمية قبل ان يتولى ادارة مكتب وزير خارجية بلاده لشؤون دول المتوسط.

- عين مسؤولا عن تدريب الدبلوماسيين اليابانيين قبل ان يعين سفيرا لليابان في بيروت .