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طُلِب منه حماية المبنى في الحازمية.. وبعد أن عاد من السفر صاحب أحد المنازل، كانت المُصيبة!

24
FEBRUARY
2017
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صـدر عـن المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة
البلاغ التالي:

بتاريخ 20/2/2017، وردت شكوى إلى فصيلة بعبدا في وحدة الدرك الإقليمي، من المواطن غ. ح. ضدّ مجهول بجرم سرقة خزنة - تحتوي مجوهرات بقيمة /150/ ألف دولار أميركي - من داخل غرفة نوم منزله الكائن في محلة الحازمية، وذلك بواسطة خلع الباب، أثناء سفره وعائلته خارج البلاد.
بنتيجة التحقيق المجرى من قبل عناصر الفصيلة المذكورة، حامت الشبهات حول حارس المبنى( ناطور):


_ أ. م. (مواليد عام 1997، سوري)


بالتحقيق معه اعترف بقيامه بعملية السرقة في اليوم الذي تلا سفر أصحاب المنزل، أي بتاريخ 10/2/2017، وذلك بالإشتراك مع المدعو:


- ف. س. (مواليد عام 1989، سوري) تم توقيفه أيضاُ واعترف بما نسب إليه.

كما جرى ضبط قسم من المجوهرات المسروقة لدى أحد أقارب الناطور في البقاع، و القسم الآخر في منزل الموقوف الثاني في الحازمية، وأعيدت إلى مالكها.

أودع الموقوفان القضاء المختص.

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