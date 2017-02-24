تحضروا - عواصف رعدية وامطار غزيرة.. منخفض جوّي جديد الاسبوع المقبل!

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نشر الاب ايلي خنيصر المتخصص بالاحوال الجوية عبر صفحته الخاصة عبر موقع "فايسبوك" الاحوال الجوية للايام القادمة:

منطقة من الضغط الجوّي المرتفع تسيطر على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط حتى يوم الثلاثاء، بحيث تتراجع قيم الضغط وتتحوّل الى منخفضة نتيجة تمدّد تأثير منخفض البحر الأحمر نحو فلسطين والأردن وسوريا، إذ من المنتظر ان يتشكّل منخفض جوّي فوق البحر الأحمر مصحوب بعواصف رعدية وامطار غزيرة سيضرب البلدان الشمالية المذكورة وللبنان حصة منها في مناطقه البقاعية.

في المقابل، الموجات الإستوائية الدافئة، تجتاح في هذا الوقت، قارة اوروبا، وروسيا الغربية، ودول الشرق الأوسط وترفع درجات الحرارة فوق معدلاتها، وتضفي جوّاً ربيعياً بامتياز حتى آخر شباط موعد تجدد نشاط التيارات القطبية جنوباً.

أمّا طقس يوم السبت، فربيعيّ، مشمس قليل الغيوم، دافئ نهاراً وبارد ليلاً.

*الحرارة على الساحل: 20 درجة نهاراة و11 ليلاً

*على الجبال 1200 متر: 13 نهاراً و5 ليلاً

*في البقاع: 18 نهاراً و5 درجات ليلاً

*الرطوبة بين 30 و40%

*الرياح: شمالية ساحلاً، وجنوبية شرقية بقاعاً سرعتها 10 كلم في الساعة

*الضغط الجوّي: 1025hpa