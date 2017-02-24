١٦٤١ رحلة جوية من المطار واليه في عشرة أيام

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تستقطب الساحة اللبنانية في هذه الأيام مجموعة من الشخصيات العربية والدولية التي تزور لبنان لأسباب متعددة... وأيا تكن الأسباب، فانها تصبّ في خانة عودة الاهتمام الاقليمي والدولي الى لبنان ومواكبة المرحلة السياسية التي يجتازها حاليا.

ويبقى الانتظار سيّد الموقف ما بين آذار وحزيران المقبلين إذ تعتبر هذه المرحلة وما تحمله معها من مناسبات وأعياد بمثابة بوصلة سياحية تؤشر بامتياز الى الحركة السياحية المتصاعدة في لبنان قبل حلول موسم الاصطياف للعام الحالي ٢٠١٧.



وعلى صعيد حركة المطار فقد بلغ مجموع الركاب خلال الأيام العشرة الماضية ١٦٥ ألفا و١٤٢ راكبا توزعوا على ٨١٠٩١ راكبا وصلوا الى لبنان و٨٤٠١٣ راكبا غادروا لبنان و٣٨ راكبا بطريق الترانزيت.



وبلغ مجموع الرحلات الجوية ١٦٤١ رحلة منها ٨٢٠ رحلة وصول الى لبنان، و٨٢١ رحلة إقلاع من لبنان.



ومن الشخصيات التي استخدمت المطار خلال الأيام القليلة الماضية:



الرئيس الفلسطيني محمود عباس وصل على رأس وفد رسمي.

وزير الثقافة د. غطاس خوري غادر الى باريس.

النائب غسان مخيبر غادر الى باريس.

النائب هادي حبيش غادر الى الصين.

النائب خضر حبيب غادر الى بروكسيل.

النائب نعمة الله أبي نصر غادر الى باريس.

النائب باسم الشاب غادر الى عمان.

الوزير السابق شربل نحاس غادر الى باريس.

الوزير السابق محمد جواد خليفه غادر الى لندن.

الوزير السابق فريد هيكل الخازن عاد من الدوحة.

الوزير السابق جورج قرم عاد من لارنكا.

رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن غادر الى باريس.

النائب السابق راجي أبي حيدر غادر الى باريس.

النائب السابق عبدالله حنا غادر الى باريس.

النائب السابق جواد بولس غادر الى باريس.



مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود غادر الى دبي.

أمين عام تيار المستقبل أحمد الحريري غادر الى الصين.

رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس مطر غادر الى باريس.

وزيرة السياحة والآثار في الأردن لينا عناب غادرت الى عمان.

وزيرة التعاون في الدانمرك يولا بيدرسون غادرت الى فرنكفورت.

وزيرة الاستثمار والتعاون المصري سحر نصر وصلت من القاهرة.

مرشحة حزب الجبهة الوطنية للرئاسة الفرنسية مارين لوبان غادرت الى باريس.

رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي روبرت كروكر غادر الى روما.

وزير البيئة العراقي قتيبة تركي غادر الى بغداد.

عضوة مجلس النواب العراقي لقاء البوربيع وصلت من بغداد.

الوزير الكويتي السابق بدر مشاري الحميضي وصل من الكويت.