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عناوين الصحف ليوم الجمعة 24 شباط 2017

24
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الديار: "رسالة" من ترامب الى الأسد تقلق جنبلاط

 


النهار: "خرق" في الموازنة يثبّت السلسلة نهائياً

 


الأخبار: باسيل يحضّر اقتراح قانون جديداً!

المصارف تعرض «رشوة» للدولة بدل الضرائب

 

 

الجمهورية: تقطيع وقت والحلول مستبعدة

 


البناء: بوتين: 9 آلاف إرهابي يهدّدون روسيا يقاتلون في سورية... وسنحمي بلدنا
جنيف: صفعة الافتتاح لجماعة الرياض ولا تفاوض مباشر إلا مع وفد موحّد
خريطة طريق لتفاهم لبناني فلسطيني بين عباس وعون وبري والحريري

 

 

المستقبل: عباس ينأى بالفلسطينيين عن «الصراعات» وعون يعوّل على دوره في المخيمات
الموازنة في لمساتها الأخيرة.. و«الحوافز» تسابق الضرائب

 

 

اللواء: قمّة عون – عباس: تنسيق لمواجهة الإحتلال وتحسين أحوال اللاجئين

صيغة قانون الإنتخاب في «الحلقة المفرغة».. وتمديد أسبوع لإنجاز الموازنة بلا سلسلة

 

 

الأنوار: لقاء لبناني - فلسطيني
في قصر بعبدا



البلد: الحزب يقوّي وبري يتماهى... في القصر إرادة !

 

the daily star: Short on substance, U.N. resumes Syria talks

 


l'orient le jour: Abbas, reçu par Aoun, loue le soutien du Liban à la cause palestinienne

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