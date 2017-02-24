عناوين الصحف ليوم الجمعة 24 شباط 2017

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الديار: "رسالة" من ترامب الى الأسد تقلق جنبلاط



النهار: "خرق" في الموازنة يثبّت السلسلة نهائياً



الأخبار: باسيل يحضّر اقتراح قانون جديداً!

المصارف تعرض «رشوة» للدولة بدل الضرائب

الجمهورية: تقطيع وقت والحلول مستبعدة



البناء: بوتين: 9 آلاف إرهابي يهدّدون روسيا يقاتلون في سورية... وسنحمي بلدنا

جنيف: صفعة الافتتاح لجماعة الرياض ولا تفاوض مباشر إلا مع وفد موحّد

خريطة طريق لتفاهم لبناني فلسطيني بين عباس وعون وبري والحريري

المستقبل: عباس ينأى بالفلسطينيين عن «الصراعات» وعون يعوّل على دوره في المخيمات

الموازنة في لمساتها الأخيرة.. و«الحوافز» تسابق الضرائب

اللواء: قمّة عون – عباس: تنسيق لمواجهة الإحتلال وتحسين أحوال اللاجئين

صيغة قانون الإنتخاب في «الحلقة المفرغة».. وتمديد أسبوع لإنجاز الموازنة بلا سلسلة

الأنوار: لقاء لبناني - فلسطيني

في قصر بعبدا





البلد: الحزب يقوّي وبري يتماهى... في القصر إرادة !

the daily star: Short on substance, U.N. resumes Syria talks



l'orient le jour: Abbas, reçu par Aoun, loue le soutien du Liban à la cause palestinienne