living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم الجمعة 24 شباط 2017

24
FEBRUARY
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 الجمهورية: أسرار


تشاؤم

أبدى وزير سابق تشاؤمه الشديد واصفاً الأمور بالمُعقّدة على كل الأصعدة.


دعم

قرأت أوساط سياسية في زيارة مسؤول أجنبي رفيع الى منطقة حدودية إستمرار دعم بلاده لأمن لبنان على رغم التصريحات السياسية النارية.


تأكيد

أكد مسؤول روحي في البقاع على أن جهات نافذة لا توافق على آلية إختيار مرشح لمقعد طائفتنا على رغم كل علامات الإنفتاح التي تبديها تجاهنا.


تفاصيل

قال مصرفي في مجلس خاص إنه فوجئ بأن غالبية النواب لا يعرفون تفاصيل التعديلات الضريبية التي سبق ووافقوا عليها في المجلس النيابي منذ العام 2012 حتى اليوم.


غياب

غاب كلّياً الحديث عن قانون الإنتخاب بين قطب بارز ومسؤول غربي فيما كان التركيز على أحداث المنطقة.


إستياء

أبدت مراجع دبلوماسية عربية إستيائها من إستقبال مسؤول كبير لسياسي معارض في دولة عربية في هذا التوقيت بالذات.


مواقف

تردّد أن عدم إستقبال مرجع غير مدني لزائرة غربية يتخطّى السبب الذي أُعلن في حينه إلى مواقف هذه الزائرة من قضايا حسّاسة في المنطقة.

 


النهار: أسرار الآلهة


تدخل سوري ...

لوحظ حضور السفير البابوي في سوريا إضافة إلى نظيره اللبناني اجتماع مصالحة بين أحد البطاركة ومطارنته.


التحويلات باقية

تبيّن أن نسبة تراجع تحويلات اللبنانيّين المغتربين لم تتجاوز الـ 2 في المئة العام الماضي.


التجديد لسلامة؟ ...

قال مسؤول مصرفي في مجلس خاص إن تطوّرات لجمت حملة دعم التجديد أو التمديد لحاكم مصرف لبنان.

 


البناء: خفايا وكواليس


كواليس
قالت مصادر متابعة لمحادثات جنيف بين وفدي الحكومة السورية والمعارضة إنّ قبول جماعة الرياض بمشاركة متوازنة في وفد موحد لا يعود لهم وحدهم فيه القرار وتشترك فيه منصتا القاهرة وموسكو يؤكد أنّ التهديد بالبدء بمن حضر في المفاوضات قد شكل سلاحاً لم يستعمله المبعوص الأممي ستيفان دي ميستورا من قبل، وأنّ التهاون السابق هو الذي تسبّب بعناد جماعة الرياض وشعورها بالقدرة على الابتزاز واعتبرت المصادر أنه يتوقف على سلوك دي ميستورا نجاح وفشل المفاوضات.

خفايا

استغرب خبير اقتصادي قول رئيس جمعية المصارف الدكتور جوزف طربيه، بعد لقائه الرئيس سعد الحريري، إنّ المصارف هي التي حمت الاقتصاد وحملت همومه، وهي التي موّلت الدولة ولا تزال…! وقال الخبير المشار إليه: الجميع يعرف أنّ العكس هو الصحيح، وما على الراغبين في التأكد من أنّ الدولة هي التي موّلت المصارف إلا العودة إلى أرقام الميزانيات المجمعة للمصارف ومراقبة تناميها وصعودها الفلكي منذ العام 1992 حتى اليوم…؟

 

المستقبل: يقال

إنّ دوائر القصر الجمهوري متفائلة بولادة قانون جديد للانتخاب بحكم تعديل مواقف بعض الكتل النيابية من التحفّظ إلى الموافقة على بحث صيغ توافقية لقانون مختلط مثل «اللقاء الديموقراطي» وكتلة «الوفاء للمقاومة».

 


اللواء: أسرار

لغز

فوجئ رجال أعمال بكلام صريح من مسؤول رفيع بضرورة فرض ضريبة طفيفة على بعض أرباحهم المرتفعة.


غمز
يشكو وزير تسلم حديثاً وزارة خدماتية من «حجم الفوضى» الذي خلفه سلفه في الوزارة، وصعوبة إصلاح ما أفسده الدهر.


همس

يشكو وزير تسلم حديثاً وزارة خدماتية من «حجم الفوضى» الذي خلفه سلفه في الوزارة، وصعوبة إصلاح ما أفسده الدهر.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
comments powered by Disqus
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout