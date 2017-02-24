أسرار الصحف ليوم الجمعة 24 شباط 2017

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الجمهورية: أسرار



تشاؤم

أبدى وزير سابق تشاؤمه الشديد واصفاً الأمور بالمُعقّدة على كل الأصعدة.



دعم

قرأت أوساط سياسية في زيارة مسؤول أجنبي رفيع الى منطقة حدودية إستمرار دعم بلاده لأمن لبنان على رغم التصريحات السياسية النارية.



تأكيد



أكد مسؤول روحي في البقاع على أن جهات نافذة لا توافق على آلية إختيار مرشح لمقعد طائفتنا على رغم كل علامات الإنفتاح التي تبديها تجاهنا.



تفاصيل

قال مصرفي في مجلس خاص إنه فوجئ بأن غالبية النواب لا يعرفون تفاصيل التعديلات الضريبية التي سبق ووافقوا عليها في المجلس النيابي منذ العام 2012 حتى اليوم.



غياب

غاب كلّياً الحديث عن قانون الإنتخاب بين قطب بارز ومسؤول غربي فيما كان التركيز على أحداث المنطقة.



إستياء

أبدت مراجع دبلوماسية عربية إستيائها من إستقبال مسؤول كبير لسياسي معارض في دولة عربية في هذا التوقيت بالذات.



مواقف

تردّد أن عدم إستقبال مرجع غير مدني لزائرة غربية يتخطّى السبب الذي أُعلن في حينه إلى مواقف هذه الزائرة من قضايا حسّاسة في المنطقة.



النهار: أسرار الآلهة



تدخل سوري ...

لوحظ حضور السفير البابوي في سوريا إضافة إلى نظيره اللبناني اجتماع مصالحة بين أحد البطاركة ومطارنته.



التحويلات باقية

تبيّن أن نسبة تراجع تحويلات اللبنانيّين المغتربين لم تتجاوز الـ 2 في المئة العام الماضي.



التجديد لسلامة؟ ...

قال مسؤول مصرفي في مجلس خاص إن تطوّرات لجمت حملة دعم التجديد أو التمديد لحاكم مصرف لبنان.



البناء: خفايا وكواليس



كواليس

قالت مصادر متابعة لمحادثات جنيف بين وفدي الحكومة السورية والمعارضة إنّ قبول جماعة الرياض بمشاركة متوازنة في وفد موحد لا يعود لهم وحدهم فيه القرار وتشترك فيه منصتا القاهرة وموسكو يؤكد أنّ التهديد بالبدء بمن حضر في المفاوضات قد شكل سلاحاً لم يستعمله المبعوص الأممي ستيفان دي ميستورا من قبل، وأنّ التهاون السابق هو الذي تسبّب بعناد جماعة الرياض وشعورها بالقدرة على الابتزاز واعتبرت المصادر أنه يتوقف على سلوك دي ميستورا نجاح وفشل المفاوضات.

خفايا

استغرب خبير اقتصادي قول رئيس جمعية المصارف الدكتور جوزف طربيه، بعد لقائه الرئيس سعد الحريري، إنّ المصارف هي التي حمت الاقتصاد وحملت همومه، وهي التي موّلت الدولة ولا تزال…! وقال الخبير المشار إليه: الجميع يعرف أنّ العكس هو الصحيح، وما على الراغبين في التأكد من أنّ الدولة هي التي موّلت المصارف إلا العودة إلى أرقام الميزانيات المجمعة للمصارف ومراقبة تناميها وصعودها الفلكي منذ العام 1992 حتى اليوم…؟

المستقبل: يقال

إنّ دوائر القصر الجمهوري متفائلة بولادة قانون جديد للانتخاب بحكم تعديل مواقف بعض الكتل النيابية من التحفّظ إلى الموافقة على بحث صيغ توافقية لقانون مختلط مثل «اللقاء الديموقراطي» وكتلة «الوفاء للمقاومة».



اللواء: أسرار

لغز



فوجئ رجال أعمال بكلام صريح من مسؤول رفيع بضرورة فرض ضريبة طفيفة على بعض أرباحهم المرتفعة.



غمز

يشكو وزير تسلم حديثاً وزارة خدماتية من «حجم الفوضى» الذي خلفه سلفه في الوزارة، وصعوبة إصلاح ما أفسده الدهر.



همس

يشكو وزير تسلم حديثاً وزارة خدماتية من «حجم الفوضى» الذي خلفه سلفه في الوزارة، وصعوبة إصلاح ما أفسده الدهر.