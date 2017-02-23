الحريري ترأس إجتماعا لمجلس الوزراء . حسن خليل: يمكن إنجاز الموازنة الأسبوع المقبل

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ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، عند الرابعة والنصف من عصر اليوم، في السراي الحكومي، إجتماعا لمجلس الوزراء جرت خلاله مواصلة البحث في مشروع الموازنة العامة، واستمرت الجلسة لغاية السابعة والنصف مساء، تحدث على أثرها وزير المال علي حسن خليل فقال: "أحرزنا اليوم تقدما كبيرا جدا، وقد أنجزت مبدئيا كل المواد القانونية المتعلقة بالموازنة، وبدأنا بنقاش الإجراءات الضريبية والتعديلات، وقد حدد دولة الرئيس موعدا لثلاث جلسات تعقد الأسبوع المقبل بدءا من يوم الاثنين. وبحسب تقديرنا، من الممكن ان ننجز اقرار الموازنة خلال هذه الجلسات".

وردا على سؤال حول وجود لجنة ثلاثية لمتابعة موضوع الموازنة، قال: "لا يوجد شيء اسمه لجنة في هذا الموضوع، هناك تشاور أجريته مع بعض النواب والوزراء والكتل لتسهيل النقاش داخل مجلس الوزراء".

وعما اذا تطرق البحث الى مبلغ 1200 مليار ليرة، قال: "بدأنا النقاش بهذا الموضوع، وبالنسبة إلى موضوع الاملاك البحرية هناك اتجاه لاستبدال المادة المتعلقة بفرض غرامات على الاملاك البحرية بمادة قانونية لتسوية المخالفات على هذه الاملاك ناقشته اللجان النابية ولجنتا الادارة والعدل والاشغال العامة".