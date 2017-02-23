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إضراب في المدارس غداً؟!

23
FEBRUARY
2017
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دعت الهيئة الإدارية لرابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي في لبنان، في بيان، "جميع المعلمين العودة الى المدارس الرسمية دوام قبل الظهر ابتداء من صباح غد الجمعه، بعد ان وجهوا، باضرابهم ليومين متتالين وبمشاركتهم الكثيفة في اعتصام الأمس، الرسالة المطلوبة الى مجلس الوزراء الذي سوف يلتئم بعد ظهر اليوم"، متمنين "الأ يضطروا للعودة الى الشارع مجددا، فكل ماهو مطلوب من المجلس الكريم إقرار المبلغ المرصود للسلسلة في مشروع الموازنة، وعدم تحميل اصحاب الدخل المحدود اي ضرائب جديدة".

اما بخصوص اضراب المدارس التي تستقبل الطلاب النازحين في دوام بعد الظهر، فهو مستمر الى حين إقرار صريح وواضح ونهائي من برنامج الدعم الشامل، بتنفيذ القرار رقم 787/م/2014 الموقع من الوزيرين الياس بو صعب وعلي حسن خليل والقاضي باحتساب اجر ساعة التعاقد للجميع 18 الف ليرة لبنانية.

وقد جاء في بيان الهيئة مايلي:
1 - لقد أظهر التجاوب الكبير من المعلمين في جميع المدارس الرسمية مع الدعوة الى الإضراب والإعتصام مدى النقمة الشعبية على الطبقة الحاكمة والطبقة الإقتصادية المتحكمة اللتين يبحثان عن مصالحهم الفئوية بعيدا عن مصلحة ذوي الدخل المحدود.

2- لئن استطاعت الطبقتان التملص سابقا من مسؤولية إقرار مشروع سلسلة الرتب والرواتب بحجة تعطيل المؤسسات الدستورية، فإن الوضع قد تغير ولا عذر لأية جهة مسؤولة باستمرار المماطلة والتسويف.

3- لقد استطاعت الهيئات المصرفية والإقتصادية ايصال رأيها الى رئيس مجلس الوزراء، ، فلماذا لا يستقبل دولة رئيس مجلس الوزراء مكونات هيئة التنسيق النقابية للاستماع الى مطالبهم المحقة والمشروعة باعتراف جميع من تعاقب على الحكم خلال السنوات الخمس المنصرمة؟.

4- إفساحا في المجال امام الحكومة لمتابعة مناقشة مشروع الموازنة، فإن رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي تدعو الزملاءالمعلمين في دوام قبل الظهر الى العودة الى مدارسهم ابتداء من صباح غد الجمعه 24 شباط الحالي، والإستعداد للمشاركة في اي تحرك قادم تدعو اليه هيئة التنسيق النقابية بما فيه التظاهر في مختلف المناطق اللبنانية.

5 - بخصوص الإضراب المفتوح لدوام بعد الظهر للمدارس التي تستقبل الطلاب النازحين فهو مستمر الى حين تنفيذ القرار رقم 787/م/2014 الموقع من الوزيرين الياس بو صعب وعلي حسن خليل والقاضي باحتساب اجر ساعة التعاقد للجميع 18 الف ليرة لبنانية، مع الإشارة الى ان قانون العمل اللبناني واضح وصريح باعتبار كل ساعة عمل اضافية بعد الدوام هي بمثابة ساعة ونصف الساعة. 

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