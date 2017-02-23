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إسم "شهيد" يفضح الكثير!

23
FEBRUARY
2017
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بعد أيام من بدء مسلحي درعا ما أسموه “معركة الموت ولا المذلة” وما حصدته إرتداداها من أرواح قادتها وناشطيها الإعلاميين، وما جنوه من مذلة وخسائر في العدد والعتاد لجأوا إلى الخديعة ليغطوا إخفاقهم.

إسم الشهيد ثائر رحانه ومجموعته التي استخدمتها تنسيقيات وناشطو “الموت ولا المذل” كحصيلة الاشتباكات في حي المنشية لم تكن إلا كذبة ومحاولة لخديعة مناصريهم ،وتسجيل نصر زائف على حساب شهداء الجيش السوري وبالطبع هذا ليس بجديد عمّن يدّعون “الثورة” ومن يدعمهم،
فالشهيد ثائر ورفاقه كانوا شهداء المصالحة في بيت جن في ريف دمشق الجنوبي الغربي بحسب مااكدت مصادر خاصة للحدث نيوز . ووفق معلومات حصل عليها الحدث نيوز من عدة مصادر فإن تلك المصالحة التي غدر بها من عرفوا بالغدر

فبعد أن تم الاتفاق على مصالحة في بيت جن ومغر المير في الخامس عشر من الشهر المنصرم وتم على إثرها ترحيل 100 مسلح مع عائلاتهم إلى إدلب، على أن يستكمل من بقي إجراءات تسوية أوضاعهم والعودة إلى حضن الوطن بموجب مرسوم العفو رقم 15لعام 2016

وفي ال15من شهر شباط الحالي توجه العقيد رحانه مع عدد من عناصر الجيش السوري لإستكمال بنود المصالحة المتفق عليها مع وجهاء المنطقة.. ليلقوا كمينا نصبه مسلحو بيت جن بتخطيط واتفاق مع العدو الاسرائيلي وبعض قيادات المسلحين على رأسهم المدعو إياد كمال الملقب مورو من مزرعة بيت جن ، والمدعو نصار وضاح طالب من جباثا الخشب ،ناقضين الاتفاقية وناكثين عهود وجهائهم . بحسب ما أفاد به المصدر

 

وإلى ذلك أكدت مصادر أهلية بالتقاطع مع مصادر عسكرية أن الشهيد ثائر ورفاقه من الشهداء ارتقوا في بيت جن ولا زالت جثامينهم بحوزة الميليشيات المسلحة.

الحدث نيوز
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