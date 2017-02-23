الرئيس عون استقبل رئيس المجلس الدستوري وجمعية المصارف

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شهد قصر بعبدا قبل ظهر اليوم لقاءات تناولت مواضيع دستورية واقتصادية ومالية وبلدية وبيئية.

رئيس المجلس الدستوري

وفي هذا الاطار استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رئيس المجلس الدستوري الدكتور عصام سليمان الذي اطلعه على المشروع الذي اعده لتوسيع صلاحيات المجلس الدستوري. كما قدّم الدكتور سليمان لرئيس الجمهورية المجلد العاشر للكتاب السنوي للمجلس.

جمعية مصارف لبنان

واستقبل الرئيس عون رئيس جمعية مصارف لبنان الدكتور جوزف طربيه واعضاء مجلس ادارة الجمعية الذين عرضوا مع رئيس الجمهورية الواقع المصرفي في البلاد وملاحظات الجمعية على بعض بنود مشروع موازنة العام 2017 لاسيما ما يتصل منها بالقوانين الضريبية، حيث طالبوا بإعادة النظر فيها.

رئيس بلدية الحازمية

واستقبل رئيس الجمهورية رئيس بلدية الحازمية جان الاسمر واعضاء المجلس البلدي ومخاتير البلدة، الذين عرضوا لأبرز المشاريع التي نفذها المجلس البلدي وحاجات البلدة، كما تطرق البحث الى مسألة النطاق البلدي للحازمية.

الدكتور مروان عويجان

واستقبل الرئيس عون عضو المركز الكندي لبحوث التنمية الدولية الدكتور مروان عويجان الذي عرض معه مسألة الطيور المهاجرة وسبل حمايتها، وذلك انطلاقا من الحرص الذي يبديه الرئيس عون في المحافظة على البيئة.