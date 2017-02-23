مؤتمر "عرب نت" بيروت 2017 يؤكّد أهمية الابتكار ودعم ريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية

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بيروت، في 22/02/2017 - إنطلق مؤتمرَ "عرب نت" بيروت 2017 برعاية فخامةُ رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، ممثّلًا بمعالي وزير الاتصالات الأستاذ جمال الجراح، الذي نقل إيمان فخامة الرئيس العميق بالتقدم العلمي واقتصاد المعرفة كركيزة أساسيّة لتطوّر الاقتصاد والبلاد ولتحريك عجلة ريادة الأعمال ودعم البيئة الرقميّة.

كما شدّد معالي وزير الاتصالات على الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص كعنصر أساسي وفعّال لتطوير اقتصاد نوعي يعتمد على العلوم والتكنولوجيا والتقدم العلمي ويوفّر فرص العمل للشبان والشابات مع التأكيد على وضع الدولة للتشريعات والقوانين اللازمة لتسهيل عملية الانتقال إلى اقتصاد المعرفة وخلق البيئة المناسبة لهذا التحول. كما عرض معالي الوزير الجرّاح لخطط وزارة الاتصالات التي تتضمن نشر سرعة الإتصال 4G الى 85% من الأراضي اللبنانية بدءًا من آخر شهر آذار.

وشهد حفل الافتتاح حضور جهات حكومية كبيرة لا سيما معالي وزير الاقتصاد والتجارة، السيد رائد خوري، والسيد رائد شرف الدين، النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وممثل حاكم مصرف لبنان الأستاذ رياض سلامة.

وقال معالي الوزير السيد رائد خوري "اننا نضع اليوم إمكاناتنا كلّها على صعيد التخطيط والتنسيق بين الوزارات ومختلف الإدارات والجهات المعنيّة لتطوير البيئة الحاضنة لمبادرات روّاد الأعمال والتي تلبي طموحات الشباب وتحدّ من هجرتهم وتحثّهم على خلق المشاريع الجديدة والمبتكرة."

بعد 3 سنوات من إطلاق مبادرة مصرف لبنان في دعم اقتصاد المعرفة الرقمي، أظهر السيد شرف الدين النتائج التي بدأ لبنان يحصدها: "يوجد حاليا في السوق اللبنانية ما يقارب 800 شركة ناشئة وقد وفر القطاع المعرفي 6 آلاف فرصة عمل وقد أضاف إلى الثروة اللبنانية ما يقارب المليار دولار." كما أضاف السيد شرف الدين أن الاقتصاد المعرفي الرقمي يحتل في لبنان أهمية استثنائية كعنصر اقتصادي استراتيجي واعد وقال: "يشهد الاقتصاد الرقمي في لبنان نموًا سنويًا يتراوح بين 7و9 بالمئة حيث يحتل لبنان المرتبة الثالثة عام 2015-2016 في المنطقة من حيث النمو. ولمؤتمر عرب نت مساهمة فاضلة في تعزيز هذه الثقافة منذ اطلاق نشاطها منذ 8 سنوات."

حضر المؤتمر أكثر من 1500 مسؤول حكومي، وصاحب قرار مؤسساتي، ومبدع ومستثمر، بهدف التواصل وتبادل الأفكار حول الابتكار الرقمي وريادة الأعمال كمحرّك أساسي للنمو الاقتصادي المستقبلي في لبنان. وأكّد المؤسس والرئيس التنفيذي في عرب نت عمر كريستيديس على "التقدّم الحاصل في القطاع الرقمي اللبناني مدفوعًا بالتعميم 331 الذي دفع بلبنان إلى المرتبة الثانية في المنطقة من حيث عدد وقيمة الاستثمارات."

وقد شهد اليوم الأول أيضاً إطلاق "يوم الابتكار المصرفي" الذي جمع أكثر من 150 مصرفياً من أكثر من 18 مصرف في لبنان والخارج، بالإضافة إلى مزوّدي التكنولوجيا والشركات التكنولوجية، وذلك لمناقشة أحدث الابتكارات في التكنولوجيا المصرفية، والمساهمة في رفع نموّ القطاع المالي. وشدّد النائب الثاني لحاكم مصرف لبنان الدكتور سعد عنداري في كلمته الافتتاحية على التطور الذي يشهده هذا القطاع. فالمصارف تسعى الى أن تكون حيث يكون زبائنها، فسيتمكن الزبائن من زيارة الفروع من دون مغادرة منازلهم وستشهد الفروع حركة أقل حتى أن بعضها قد يقفل. وأضاف أن بإمكان عرب نت مساعدتنا على فهم هذا التطور ومواكبته.

وقد سبق المحاضرة "يوم النموذج المبدئي" في 20 شباط، وهو نهار مخصص لورش العمل حول ريادة الأعمال وتطوير المنتجات. ويستمر المؤتمر يوماً إضافياً يتخلّله أكثر من 20 جلسة تناقش أحدث التطورات في الإعلام الرقمي وريادة الأعمال.

يقام المؤتمر في فندق "هيلتون حبتور غراند" من 20 إلى 22 شباط، بالتعاون مع مصرف لبنان وبالشراكة الاستراتيجية مع "دي إم إس" (مجموعة شويري) وBDD. وقد رعت المؤتمر شركات كبرى، منها الاعتماد المصرفي، وشركتيّ الاتصالات "ألفا" و"تاتش"، وبنك عودة، وشركة "أو إم دي"، و"Flat6Labs Beirut" و"بلوم إنفست"، و Phoenician Funds" والمؤسسة اللبنانية للإرسال.

للمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني: www.arabnet.me/conference/beirut\.

عن "عرب نت"

"عرب نت" شركة رائدة تُعنى بالأحداث والإعلام والبحوث وتركّز على العمل الرقمي وريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتنظّم الشركة مؤتمرات سنوية مهمة في بيروت، والرياض، ودبي والكويت، وتنشر الأخبار والدراسات في القطاع الرقمي على بوابتها الإخبارية على شبكة الإنترنت ومجلتها "ArabNet Quarterly"، وتحضّر تقارير وبحوث أصلية عن الصناعة الرقمية في المنطقة.

1500 من أصحاب القرار والرواد في المجال الرقمي يتفقون على الابتكار في مؤتمر "عرب نت" بيروت 2017

بيروت، في 23/02/2017 - سجّل مؤتمر "عرب نت" بيروت الثامن الذي أطلق برعاية فخامة رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون، بالتعاون مع مصرف لبنان، وبالشراكة الاستراتيجية مع "دي إم إس" (مجموعة شويري) وBDD، رقماً قياسياً مع حضور أكثر من 1500 شخص في مؤتمر قدم أحدث المعلومات والابتكارات الرقمية والتكنولوجيا.

نظم المؤتمر برعاية الاعتماد المصرفي، وشركة "ألفا" بإدارة أوراسكوم للإتصالات، و"تاتش"، وبنك عودة، وشركة "أو إم دي"، و"Flat6Labs Beirut" و"بلوم إنفست"، و Phoenician Funds" والمؤسسة اللبنانية للإرسال، وشهد مشاركة جهات حكومية مهمة، لا سيما السيد رائد شرف الدين، النائب الأول لحاكم مصرف لبنان، ومسؤولين آخرين، مثل معالي وزير الاتصالات، السيد جمال الجراح، ومعالي وزير الاقتصاد والتجارة، السيد رائد خوري.

وشهد المؤتمر الإطلالة العامة الأولى لمدير عام "أوجيرو"، السيد عماد كريدية، الذي شدّد في مقابلة له على أن لبنان يتمتع بالقدرة على أن يكون محوراً رقمياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بفضل مواهب كبيرة ومتوفّرة ومبدعة في ريادة الأعمال، متحدّثاً عن التحديات الأساسية التي تواجه اليوم نموَّ القطاع الرقمي في لبنان وعن الخطوات التي تساهم في تسريع هذا النموّ. واعتبر القطاع المصرفي عموداً أساسياً في الاقتصاد اللبناني، ما يتيح فرصة الريادة في الابتكار المصرفي.

امتدّ المؤتمر على 3 أيام وتخلله أكثر من 35 جلسة حوار وندوة، بالإضافة إلى متحدثين دوليين و إقليميين رفيعي المستوى. وقد شدّد المؤتمر مرة أخرى على الجيل الجديد من روّاد الأعمال في المجال الرقمي، عبر المسابقات التي يتميّز بها، بما فيها (Creative Combat) برعاية شركة "ألفا"، وفاز بالمركز الأول فريق Fennel Funnle وحصل على شيك بقيمة 5 آلاف دولار ومسابقة "Ideathon" برعاية من الاعتماد المصرفي، وفازت ألاء سلام "E-Rush" بالمركز الأول، و مارون شاهين " Bubblicious" بالمركز الثاني و عبد الرحمن الجمال "FreindyCar" بالمركز الثالث.وتحدي الشركات الناشئة (Startup Battle) برعاية من شركة الاتصالات "تاتش". وقد فازت شركة "Vision in Motion " بتحدي الشركات الناشئة وحلت "ٍSynkers" بالمركز الثاني في حين حصلت "blink my cars" على المركز الثالث. و سيتمكن الرابحين الثلاثة في تحدي الشركات الناشئة من منافسة أهم الشركات الناشئة من مصر، والسعودية، والكويت، والمغرب والإمارات العربية المتحدة، على صعيد إقليمي، في بطولة "عرب نت" للشركات الناشئة في دبي في 16 و17 أيار.

وتضمن المؤتمر مبادرات أخرى عن ريادة الأعمال، منها جادة الابتكار (Innovation Avenue)، حيث قدم رواد أعمال من أنحاء المنطقة لعرض منتجاتهم وأجهزتهم الآلية، ما سلّط الضوء على طلاب المرحلة الثانوية اللبنانيين وأجهزتهم الآلية التي ابتكروها كجزء من برامجهم الدراسية.

وتعقد مؤتمرات "عرب نت" المقبلة "قمة عرب نت الرقمية 2017 في 16 و17 أيار في دبي، وعرب نت الكويت في شهر تشرين الأول.

عن "عرب نت"

"عرب نت" شركة رائدة تُعنى بالأحداث والإعلام والبحوث وتركّز على العمل الرقمي وريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتنظّم الشركة مؤتمرات سنوية مهمة في بيروت، والرياض، ودبي والكويت، وتنشر الأخبار والدراسات في القطاع الرقمي على بوابتها الإخبارية على شبكة الإنترنت ومجلتها "ArabNet Quarterly"، وتحضّر تقارير وبحوث أصلية عن الصناعة الرقمية في المنطقة.