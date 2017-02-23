بعد خطاب السيد نصر الله.. هذا هو مصير حاويات الأمونيا في حيفا!

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خلصت وزارة حماية البيئة الإسرائيلية، امس الأربعاء، إلى قرار يقضي بعدم تجديد الترخيص الممنوح لشركة "حيفا الكيميائية" المشغلة لحاويات الأمونيا في المدينة.

وبررت الوزارة قرارها بأن نشاط هذه المؤسسة خطر حقيقي على المواطنين في المنطقة لأن الشركة لم تقدم ضمانات أمان للسكان. بحسب ما ذكرته "RT".

وقالت الوزارة: إن المؤسسة ستتوقف عن العمل تماماً. في الوقت الذي سيسمح فيه للشركة بالاحتفاظ بكميات من الأمونيا تكفي لثلاثة أشهر لتغطية احتياجات الاقتصاد الإسرائيلي.

ورحبت بلدية حيفا المطلة على البحر الأبيض المتوسط بقرار وزارة البيئة الإسرائيلية بعدم التجديد، معتبرةً ذلك انتصاراً كبيراً لها، خاصة لما تقوم به البلدية من جهود لنقل المصنع من المدينة.

وكان الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصرالله، قد دعا في كلمة له يوم 16 شباط/ فبراير الجاري، إسرائيل إلى إفراغ "خزان الأمونيا" في حيفا وتفكيك مفاعل "ديمونا".

وقال نصرالله إن حزبه لن يلتزم بأية خطوط حمراء "بما يتعلق بأمونيا حيفا ونووي ديمونا".

(sputnik)