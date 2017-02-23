مشاريع تخرج لطلاب البلمند عن توليد الطاقة الكهربائية من دولاب البحر

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تمكنت هيئة تراث انفه وجوارها من جذب مشاريع تخرج لطلاب جامعة البلمند الى مشروعها دولاب البحر 2015، بعد ان انجزت وضع ما يقارب ال 24 دولابا على طول الشاطئ الانفاوي، على ان يتم تزويد بعضهم في المرحلة المقبلة بمضخات لسحب مياه البحر الى الملاليح المجاورة لها.



وقد اثمر المشروع اعلان فريق من طلاب الجامعة باشراف اساتذتهم، اعتماد دولاب البحر الكائن عند دير سيدة الناطور في انفه، لتوليد الطاقة الكهربائية منه بغاية انارة محيط الدير.



واكدت رئيسة الهيئة، انه بذلك يكون مشروع تخرج الطلاب الممول من جامعة البلمند والهيئة، مشروعا رائدا في المنطقة ذا بعدين مهمين، اذ ان توليد الطاقة الكهربائية من طاقة الهواء المتجددة عبر دولاب البحر عمل بيئي بامتياز، اضافة الى انه يجسد تراثا انفاويا مهما، ويفتح افاقا جديدة لتمويل عدد اكبر من الدواليب في سبيل تنفيذ مشاريع مستقبلية مثيلة صديقة للبيئة.