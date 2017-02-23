«إسرائيل» تقر بعلاقتها مع الإرهابيين في سورية: "سنهتم بحاجاتكم وأنتم لن تسمحوا لأحد بالاقتراب من السياج الحدودي"

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أقر كيان الاحتلال الإسرائيلي أمس رسمياً بالعلاقة العضوية التي تربطه بالتنظيمات الإرهابية في سورية، وذكرت وكالة «سانا»، أن وسائل إعلام إسرائيلية نقلت عن وزير الحرب السابق موشيه يعالون قوله موجها خطابه للمجموعات الإرهابية: «سنهتم بحاجاتكم، وأنتم لن تسمحوا لأحد بالاقتراب من السياج الحدودي» في الجولان السوري، مضيفاً: «إنهم ملتزمون بهذا ولم ينفذ أي عمل ضدنا من المنطقة التي يسيطرون عليها».



واعتبرت وسائل إعلام إسرائيلية أن اعتراف يعالون هو الأول من نوعه، وعلق محلل الشؤون العسكرية في القناة الأولى أمير بار شالوم بالقول: «لو لم يكن اليوم يوم اليؤور ازاريا (جندي إسرائيلي أدين بالسجن لقتله فلسطينياً جريحاً)، فلا شك أن هذا التصريح كان الخبر الأول».