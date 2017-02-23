زيارة غير عادية لوفد عسكري اميركي الى لبنان الاسبوع المقبل

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تحدثت مصادر مطلعة لصحيفة "الجمهورية" عن زيارة غير عادية لقائد القيادة المركزية الأميركية الوسطى الجنرال جوزف فوتيل الى لبنان مطلعَ الأسبوع المقبل على رأس وفد من الجنرالات الكبار في الجيش الأميركي المكلفين مختلف وجوه التعاون بين الجيشين اللبناني والأميركي وبرامج المساعدات والهبات والتي تمّ إرساؤها حسب الحاجات التي حددتها قيادة الجيش اللبناني وفق الخطة الخمسية الجاري تنفيذها منذ العام 2013.



وسيَبحث الوفد في انعكاسات الحرب السورية على لبنان والمنطقة، وفي التطورات على الحدود اللبنانية ـ السورية حيث يواجه الجيش المجموعات الارهابية المسلحة، وفي تعزيز قدراته بما يحتاجه من اسلحة تؤهله للمواجهة الصعبة في المناطق الشاسعة الوعرة، كذلك بالنسبة الى المواجهة مع الإرهاب التي تخطت حدود لبنان والمنطقة الى العالم.