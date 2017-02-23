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عناوين الصحف ليوم الخميس 23 شباط 2017

23
FEBRUARY
2017
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 الأخبار: «الوطني الحر» لن يعترض السلسلة

المستقبل: حزب الله يخيّرنا بين النسبية... والنسبية

 

 

الديار: السنيورة لـ«الديار» : السفينة ستغرق بنا إذا...

 

 

 البناء: مؤتمر طهران يتبنّى دعوة بري لإقفال السفارات إذا نقلت واشنطن سفارتها

جنيف يبدأ باهتاً بسقوف منخفضة بسبب التردّد الأميركي والتلكؤ التركي
الاحتقان الاجتماعي يسبق قانون الانتخاب وحماية المصارف تؤخّر الموازنة

 

 

النهار: رسالة من عون تعيد الكرة إلى مجلس النواب تأجيل الموازنة أسبوعاً على وقع الشارع

 

 

اللواء: تلازم بين إقرار الموازنة.. والسلسلة مجزأة
المصارف ترفض تحميلها عبء التمويل.. واقتراح باسيل للتأهل الإنتخابي يسقط

 

 

المستقبل: مجلس الوزراء يناقش في جلسته الخامسة الموازنة بنداً بنداً: حماية المالية وحقوق المواطنين.. ونتائج إيجابية للمعلمين

 

 

الأنوار: رد الحكومة على مطالب المتظاهرين: الوضع المالي دقيق وعلينا بالصبر

 


البلد: ميسي ابهر بالاهرامات واستاء مساء والسبب...

 


الجمهورية: حديث عن "مختلط" جديد

 


the daily star: Cabinet struggles with budget

 


?l'orient le jour: Est-il temps de déterrer la résolution 1680 de l’ONU 

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