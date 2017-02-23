living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم الخميس 23 شباط 2017

23
FEBRUARY
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

البناء: خفايا وكواليس


خفايا

كشفت مصادر متابعة عن سقوط كلّ الصيغ المتداولة في شأن قانون الانتخابات النيابية وتركّز النقاش حالياً حول صيغة قانون مختلط على أساس 65 مقعداً وفق القانون النسبي و63 وفق النظام الأكثري مع تقسيمات جديدة للدوائر تأخذ في الاعتبار هواجس كلّ القوى السياسية، أمّا انتقاء نوع النظام الذي سيطبق في الدوائر فهو بحسب عدد مقاعد كلّ دائرة، وتوقعت المصادر أن يبصر هذا القانون النور خلال أسبوع في حال تمّ التوافق عليه مع ترجيح تأجيل الانتخابات تقنياً.


كواليس

دعت مصادر عسكرية متابعة لوضع اليمن والحرب فيه إلى التوقف أمام مقتل نائب رئيس الأركان في جيش الرئيس منصور هادي اللواء أحمد سيف اليافعي جراء قصف مواقع التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن بصاروخ حراري موجه من قبل الجيش واللجان الشعبية الذين يقاتلون بوجه السعودية وحلفائها، وقالت المصادر إنّ الإصابة الدقيقة لقيادات عليا بناء على معلومات استخبارية دقيقة أيضاً في منطقة قتال كالمخا واستخدام سلاح نوعي تعني أنّ مقاومة التحالف الذي تقوده السعودية لا تزال تملك الكثير…

 


النهار: أسرار الآلهة

تخريب نتائج...

يرى نائب مستقبلي أن خطاب السيد حسن نصرالله وتناوله السعودية خرّب نتائج زيارة الرئيس عون الى المملكة.


محاضر الطائف...

تدرس رابطة النواب السابقين اقتراحاً برفع طلب رسمي الى رئاسة مجلس النواب للحصول على محاضر الطائف لوضع الأمور في نصابها بعدما كثرت التفسيرات والتحليلات.

 

مصيرالايرانيين...

رشح أن احدى العقد التي تعرقل التقارب بين "حزب الله" و"القوات" معرفة مصير الديبلوماسيين الايرانيين الأربعة.


عدم استقرار...

تعيش إحدى المؤسسات الرسمية حالة عدم استقرار بسبب عدم حسم المسؤولين أوضاع القيمين عليها.

 

 

اللواء: اسرار


لغز

يحاذر حزب عقائدي من كشف أسماء مرشحيه للانتخابات النيابية وإن كانت دوائر ترشحه إلى اتساع؟!

 

غمز

تبين أن هناك فريقاً لبنانياً، يدعم وصول لوبان إلى الأليزيه على خلفية وحدة الأهداف بين الطرفين.


همس

خرج أعضاء في لقاء معارض من لقاء مسؤول كبير بأن الفرصة متاحة لبعض أعضائه للوصول إلى البرلمان.

 

 

المستقبل: يقال

إنّ تقارير ديبلوماسية وردت إلــى بيروت كشفت النقاب عن اتجاه الإدارة الأميركية إلى إرسال قوات عسكرية برّية للمشاركة في المعركة ضدّ «داعش» في الرقّة.

 

 

الجمهورية: أسرار

تفاصيل

قال مصرفي في مجلس خاص إنه فوجئ بأن غالبية النواب لا يعرفون تفاصيل التعديلات الضريبية التي سبق ووافقوا عليها في المجلس النيابي منذ العام 2012 حتى اليوم.

 

غياب

غاب كلّياً الحديث عن قانون الإنتخاب بين قطب بارز ومسؤول غربي فيما كان التركيز على أحداث المنطقة.

 

إستياء

أبدت مراجع دبلوماسية عربية إستيائها من إستقبال مسؤول كبير لسياسي معارض في دولة عربية في هذا التوقيت بالذات.


مواقف

تردّد أن عدم إستقبال مرجع غير مدني لزائرة غربية يتخطّى السبب الذي أُعلن في حينه إلى مواقف هذه الزائرة من قضايا حسّاسة في المنطقة.


كثافة

يُعلن أحد المرشحين البارزين في كسروان أنه يجد صعوبة في تشكيل لائحة نظراً لكثافة طالبي الدخول الى لائحته.

 

تريث

يتريّث رئيس حزب في اختيار مرشحيه للإنتخابات النيابية لأنه يعتبر أن لقانون الأكثري مُرشحين ولقانون النسبية والمختلط مُرشحين آخرين.

 

ساحرة
سجّل أكثر من مسؤول رسمي التقى مسؤولة غربية ملاحظات رفيعة المستوى عن لياقتها وتصرُّفاتها وكلامها الراقي ووصفها مسؤول كبير بالساحرة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
comments powered by Disqus
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout