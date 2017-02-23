أسرار الصحف ليوم الخميس 23 شباط 2017

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البناء: خفايا وكواليس



خفايا

كشفت مصادر متابعة عن سقوط كلّ الصيغ المتداولة في شأن قانون الانتخابات النيابية وتركّز النقاش حالياً حول صيغة قانون مختلط على أساس 65 مقعداً وفق القانون النسبي و63 وفق النظام الأكثري مع تقسيمات جديدة للدوائر تأخذ في الاعتبار هواجس كلّ القوى السياسية، أمّا انتقاء نوع النظام الذي سيطبق في الدوائر فهو بحسب عدد مقاعد كلّ دائرة، وتوقعت المصادر أن يبصر هذا القانون النور خلال أسبوع في حال تمّ التوافق عليه مع ترجيح تأجيل الانتخابات تقنياً.



كواليس

دعت مصادر عسكرية متابعة لوضع اليمن والحرب فيه إلى التوقف أمام مقتل نائب رئيس الأركان في جيش الرئيس منصور هادي اللواء أحمد سيف اليافعي جراء قصف مواقع التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن بصاروخ حراري موجه من قبل الجيش واللجان الشعبية الذين يقاتلون بوجه السعودية وحلفائها، وقالت المصادر إنّ الإصابة الدقيقة لقيادات عليا بناء على معلومات استخبارية دقيقة أيضاً في منطقة قتال كالمخا واستخدام سلاح نوعي تعني أنّ مقاومة التحالف الذي تقوده السعودية لا تزال تملك الكثير…



النهار: أسرار الآلهة

تخريب نتائج...

يرى نائب مستقبلي أن خطاب السيد حسن نصرالله وتناوله السعودية خرّب نتائج زيارة الرئيس عون الى المملكة.



محاضر الطائف...

تدرس رابطة النواب السابقين اقتراحاً برفع طلب رسمي الى رئاسة مجلس النواب للحصول على محاضر الطائف لوضع الأمور في نصابها بعدما كثرت التفسيرات والتحليلات.

مصيرالايرانيين...

رشح أن احدى العقد التي تعرقل التقارب بين "حزب الله" و"القوات" معرفة مصير الديبلوماسيين الايرانيين الأربعة.



عدم استقرار...

تعيش إحدى المؤسسات الرسمية حالة عدم استقرار بسبب عدم حسم المسؤولين أوضاع القيمين عليها.

اللواء: اسرار



لغز

يحاذر حزب عقائدي من كشف أسماء مرشحيه للانتخابات النيابية وإن كانت دوائر ترشحه إلى اتساع؟!

غمز

تبين أن هناك فريقاً لبنانياً، يدعم وصول لوبان إلى الأليزيه على خلفية وحدة الأهداف بين الطرفين.



همس

خرج أعضاء في لقاء معارض من لقاء مسؤول كبير بأن الفرصة متاحة لبعض أعضائه للوصول إلى البرلمان.

المستقبل: يقال

إنّ تقارير ديبلوماسية وردت إلــى بيروت كشفت النقاب عن اتجاه الإدارة الأميركية إلى إرسال قوات عسكرية برّية للمشاركة في المعركة ضدّ «داعش» في الرقّة.

الجمهورية: أسرار

تفاصيل

قال مصرفي في مجلس خاص إنه فوجئ بأن غالبية النواب لا يعرفون تفاصيل التعديلات الضريبية التي سبق ووافقوا عليها في المجلس النيابي منذ العام 2012 حتى اليوم.

غياب

غاب كلّياً الحديث عن قانون الإنتخاب بين قطب بارز ومسؤول غربي فيما كان التركيز على أحداث المنطقة.

إستياء

أبدت مراجع دبلوماسية عربية إستيائها من إستقبال مسؤول كبير لسياسي معارض في دولة عربية في هذا التوقيت بالذات.



مواقف

تردّد أن عدم إستقبال مرجع غير مدني لزائرة غربية يتخطّى السبب الذي أُعلن في حينه إلى مواقف هذه الزائرة من قضايا حسّاسة في المنطقة.



كثافة

يُعلن أحد المرشحين البارزين في كسروان أنه يجد صعوبة في تشكيل لائحة نظراً لكثافة طالبي الدخول الى لائحته.

تريث

يتريّث رئيس حزب في اختيار مرشحيه للإنتخابات النيابية لأنه يعتبر أن لقانون الأكثري مُرشحين ولقانون النسبية والمختلط مُرشحين آخرين.

ساحرة

سجّل أكثر من مسؤول رسمي التقى مسؤولة غربية ملاحظات رفيعة المستوى عن لياقتها وتصرُّفاتها وكلامها الراقي ووصفها مسؤول كبير بالساحرة.