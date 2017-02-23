خوري مرتاح

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وزير الاقتصاد رائد خوري، ابلغ «الديار» ان جو النقاش في جلسة مجلس الوزراء امس كان ايجابيا، وقد شعرت بان الجليد كُسر خلالها، آملا في التوصل الى حسم ملف الموازنة والسلسلة قريبا، وربما نكون بحاجة الى جلستين او ثلاث بعد، حتى ننجز المهمة.

ويلفت خوري الانتباه الى ان مشروع السلسلة كان قد دُرس في مجلس النواب ووصل الى الهيئة العامة مع ضرائبه واصلاحاته، والاتجاه هو نحو لحظ كلفة «السلسلة» في احتياطي الموازنة، ثم تُناقش في الهيئة العامة تمهيدا لاقرارها.



ويوضح ان الضرائب المقترحة ستُدرس تباعا خلال ما تبقى من جلسات وزارية لمناقشة الموازنة، ونحن كتيار وطني حر سنتصدى لاي زيادات على المواطنين.