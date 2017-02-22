رابطة التعليم الاساسي الرسمي دعت للاضراب غداً

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دعت رابطة التعليم الاساسي الرسمي، الى الإضراب غدا، في جميع المدارس الرسمية في دوامي قبل وبعد الظهر، ردا على عدم حسم مجلس الوزراء لإقرار ارقام سلسلة الرتب والرواتب في مشروع الموازنة. وشكرت الرابطة المعلمين في المدارس الرسمية على تجاوبهم السريع والشامل بقرار الإضراب في جميع المدارس الرسمية ومشاركتهم الواسعة في الإعتصام والكلمة المعبرة التي القيت باسم الرابطة والتي القتها رئيسة فرع الشمال السيدة فداء طبيخ.

وقال بيان صادر عن الرابطة:

1-تحية لجميع المعلمين على تجاوبهم السريع والواسع بالتزام الإضراب الشامل في المدارس الرسمية في دوامي قبل وبعد الظهر، ومشاركتهم الواسعة في الإعتصام الذي اقيم في رياض الصلح، وللأسف فإن الطبقة الحاكمة تلزم المعلمين بالنزول الى الشارع مجددا، وهم الذين يتطلعون ابدا الى تعليم طلابهم داخل صفوفهم ادراكا منهم ان وطنا يتراجع فيه التعليم يتراجع دوره على كل الصعد.

2- لقد ادارت غالبية الطبقة الحاكمة ظهرها للناس، فكل همها اعادة انتاج نفسها وتكديس ارباحها، يؤكد ذلك تشريع النواب لزيادة مخصصاتهم الى 100% بعد انتهاء ولايتهم النيابية، وسكوتهم عن الهندسة المالية التي سببت فائضا جديدا في فوائد الدين العام ذهبت الى محافظ المصارف المملوكة من الطبقة الحاكمة.

3- تؤكد الرابطة رفضها لتحميل المواطن اية ضرائب جديدة وتدعو الى تحميل الضرائب الى المصارف والشركات العقارية والمالية وتؤكد على مطالبتها بالإصلاح في جميع الميادين وفي ضبط المرافئ واستعادة الأملاك البحرية والنهرية.

4- تتمنى الرابطة على جميع مكونات هيئة التنسيق النقابية تنحية المطالب الخاصة مرحليا حتى يستطيع الجميع انتزاع سلسلة رتب ورواتب عادلة، وإلزام الحكومة بإقرار المبلغ الوارد في مشروع الموازنة. ان النضال النقابي لا يتوقف وهو كي ينجح ويحقق غاياته لا بد من اتباع مبدأ خذ وطالب.

5- تؤكد الرابطة استمرارها في الإضراب غدا الخميس في جميع المدارس الرسمية قبل وبعد الظهر ردا على عدم حسم مجلس الوزراء لإقرار ارقام السلسلة في مشروع الموازنة.