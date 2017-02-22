شركة بلا مدير والموظفون من يقرر.. !

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أثبت عاملون في إحدى الشركات الاستشارية للبرمجيات في السويد قدرتهم على دفع الشركة التي يعملون فيها نحو النجاح دون الحاجة إلى مدير عليهم.

بحسب مجلة “أوديتي” السويدية، ليس هناك مدير تنفيذي في الشركة، وما من مسؤول يقول للموظفين ما يجب القيام به، فبدلًا من ذلك يجتمع الـ40 موظفًا ويقررون معًا.

وقد اشتهرت الشركة الاستشارية للبرمجيات “كريسب” بعدم وجود مدير، ففي البداية قامت باعتماد عدد من الهياكل التنظيمية بما في ذلك الأسلوب الإداري التقليدي، إذ يدير الأمور شخص واحد، وعلى أمل إشراك موظفيها أكثر، اعتمدت الشركة تناوب الإدارة بين الموظفين سنويًا.

لكن في نهاية المطاف، قرر الموظفون أنه ليس هناك حاجة لمدير، لذلك ألغوا المنصب تمامًا.