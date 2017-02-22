بالصورة - جارة الحريري توجّه له رسالة: "ميّل شراب فنجان قهوة خلينا نتفاهم"!

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وجهت شابة لبنانية رسالة ساخرة الى الرئيس سعد الحريري عبر صفحتها على موقع "تويتر" انتقدت فيها مواقف السيارات قرب بيت الوسط بسبب الإجراءات الأمنية.

وجاء في رسالة الناشطة هنا بركات:

"شيخ سعد أول شي يسعدلي هالصباح، تاني شي أنا صح شيعية بس دمّي أزرق سآل مين ما بدك هون..

أمّا بعد..

نظراً إلى إن النبي وصّى بسابع جار ونظراً إلى إني جارتك ببيت الوسط (طلّ من شباك المطبخ هيدي أنا اللي عم أعملك باي)، إنت بتقبل جارتك كل ما بدها تفوت وتطلع عالبيت تتبهدل كرمال "صفة" السيارة؟ أترضاها لأختك هند؟

ممنوع نصفّ بالباركينغ اللي حد المدرسة الأهلية علماً إنه معظم الوقت فاضي ولازم نصفّ بالباركينغ التاني اللي فوق وندفع ٣٠٠٠ كل ما ضهرنا وفتنا يعني إذا بروح ٤ مشاوير بالنهار مثلاً بدفع ١٢٠٠٠؟ غير إنه بالليل ممنوع نصّف بالـ٢ مما يضطرني إنو صفّ سيارتي بالحمرا عند عمتي وإجي مشي مما يعرضني لخطر الإختطاف وذلك لعدم وجود مواقف قريبة.

شيخ سعد، لقد مللت، لقد مللنا، ميّل شراب فنجان قهوة خلينا نتفاهم.

جارتك المحبة هنا بركات".