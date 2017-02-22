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لا ثقة بغالبية السياسيين... وثقة كبيرة بفخامة الرئيس (المهندس جان أبي جودة)

22
FEBRUARY
2017
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لعلَّها الفرصة الأخيرة قبل الانفجار الكبير. والانفجار المقصود ليس أمنياً بأي حال من الأحوال، بل سياسي وشعبي.

 

فبعد أحد عشر عاماً على انسحاب الجيش السوري من لبنان، وعودة ما ظن البعض أنه قرار حر، آن للطبقة السياسية أن تنجح في التوصل إلى صيغة قانون انتخاب يراعي وثيقة الوفاق الوطني، التي قيل إنها أقرت لوضع قطار الوطن على السكة الصحيحة.

 

وإذا كان التشويش السياسي سيد الموقف حول هذا الموضوع، فلنعد إلى نص الوثيقة، الذي إذ يشير إلى أن الدائرة الانتخابية هي المحافظة، يتحدث أيضاً عن إعادة النظر في التقسيم الإداري، بما يؤمن الانصهار الوطني وضمن الحفاظ على العيش المشترك ووحدة الأرض والشعب والمؤسسات.

 

وفي مكان آخر، تقول الوثيقة إنه إلى أن يضع مجلس النواب قانون انتخاب خارج القيد الطائفي، توزع المقاعد النيابية وفقاً للقواعد الآتية: بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين، ونسبياً بين طوائف كل من الفئتين، ونسبياً بين المناطق.

 

وفي حين تشير الوثيقة إلى وجوب انتخاب مجلس نيابي على أساس وطني لا طائفي، تشدد على استحداث مجلس  للشيوخ مع انتخاب أول مجلس نيابي منتخب على هذا الشكل، تتمثل فيه جميع العائلات الروحية وتنحصر صلاحياته في القضايا المصيرية.

 

وهنا نطرح الأسئلة التالية: لماذا لم تعد الحكومات المتعاقبة منذ الطائف إلى اليوم النظر بالتقسيمات الإدارية وفق مقتضيات وثيقة الوفاق؟ ولماذا اعتمدت دوائر انتخابية هجينة في مختلف الدوائر الانتخابية السابقة، قبل العودة إلى قانون الستين ولو بتعديل طفيف يتعلق ببيروت؟ أليس لإرضاء المعترضين إياهم اليوم على قانون الانتخاب، ومعرقلي أي وثبة نحو التقدم في هذا المجال؟

 

ونسأل أيضاً، ماذا تعني كلمة "نسبياً" التي وردت مرتين في متن الوثيقة؟ ولماذا يصر البعض على تفسيرها على غير قصد المشترع، الذي عبر عنه خير تعبير رئيس المجلس النيابي السابق حسين الحسيني؟

 

وفي مناسبة عودة الحديث دورياً عن مجلس الشيوخ نسأل: من أخر إنشاء المجلس المذكور، ولأي سبب؟ واستطراداً، من حسم الهوية المذهبية لرئيس المجلس المنوي إنشاؤه؟ وهل ثمة ما يثبت الطروحات التي يتقدم بها البعض؟

 

الأسئلة كثيرة لكن مشروعة. فمع الجدل الدائر حول المهل، يبقى أن اقرار القانون الانتخابي الجديد مصير محتوم، والسبب الأول في ذلك الموقف الوطني الكبير لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي وضع الجميع أمام مسؤولياتهم: فإما انتم صادقون في اقرار قانون جديد ونحن معكم، وإما تناورون ونحن نفضحكم...

 

وفي الختام نقول: قد لا نثق بغالبية السياسيين، لكن ثقتنا اكيدة بفخامة الرئيس...

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