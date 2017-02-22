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بالصور - الأب مجدي علاوي يحقّق الأمنيّة الأخيرة لمريضة السرطان

22
FEBRUARY
2017
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بقلوب يملؤها الفرح والرجاء، وبعيون تذرف دموع الألم والشقاء، سعى الأب مجدي علاوي لتحقيق الأمنية الوحيدة لامرأة تسلّل المرض الخبيث الى جسدها، فحُكم عليها بالموت بعد أيام معدودة فقط. 
 
 
وفي التّفاصيل، المريضة هي أمٌ فقدت زوجها منذ سنوات بعد معانات جمّة، ولديها ولدين قاصرين (عمرهما 14 و15 سنة)، وتعاني من مرض السرطان، فكان حلمها الوحيد رؤية الأب علاوي وزيارة ضريح مار شربل طبيب السماء وشفيع المتعبين والسقماء. 
 
 
وهكذا عمِل الأب مجدي ومعه عدد من شباب قرية الإنسان أمس على تحقيق الأمنية لهذه الأم التي فاضت عيناها بالبكاء لحظة وصولها الى محبسة مار شربل، متجلية بدموع شكر وامتنان، حيث رفعت صلوات حارة على نيّة ابنها وابنتها، موصية القديس شربل بأن يحميهما ويرافقهما في دروب الحياة الصعبة.
 
 
هذه الأمّ لم تطلب أي نداء لحالتها الآنيّة المتدهورة، لا بل تضرّعت الى العذراء مقدمةً آلامها على نيّة جميع المرضى والمتعبين. 
 
 
وقضت الأمّ وابنتها ليلة من العمر في ربوع القديس مار شربل وعلى بعد أمتار من ضريحه.
الجمهورية
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