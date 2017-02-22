خبر سارّ إلى اللبنانيين.. التوظيف قريباً

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تحت عنوان 8 من كل 10 أصحاب عمل في لبنان ينوون التوظيف هذا العام، كتبت صحيفة "المستقبل": أشار مؤشر فرص عمل الشرق الأوسط الذي أجراه "بيت.كوم"، أكبر موقع للوظائف في الشرق الأوسط، مؤخراً بالتعاون مع "يوغوف"، المنظمة الرائدة المتخصصة بأبحاث السوق، الى أن العديد من أصحاب العمل في المنطقة يخططون لتعيين موظفين جدد قريباً.

وقد أظهر الاستبيان أن نحو 8 اصحاب عمل من 10 (79 في المئة) في لبنان ينوون التوظيف هذا العام.

وصرح أكثر من نصف أصحاب العمل في لبنان (55 في المئة) عن نيتهم الأكيدة أو المحتملة بتوظيف أشخاص جدد خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

ومن بين الشركات اللبنانية التي تخطط للتوظيف خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، عبّرت حوالي ثلثها (33 في المئة) عن نيتها توظيف أشخاص في المناصب المبتدئة، تلتها المناصب الإدارية (بنسبة 28 في المئة). في حين صرحت 25 في المئة من الشركات عن نيتها بالتوظيف في المناصب التنفيذية.

من ناحية أخرى، صرّح معظم المجيبين في لبنان عن نيتهم بتوظيف أشخاص في منصب "المسؤول التنفيذي للمبيعات" وذلك بنسبة 23 في المئة، بينما عبّر 19 في المئة عن نيتهم بتوظيف أشخاص بمنصب "مدير المبيعات".

أما بالنسبة لأكثر القطاعات التي تنوي التوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، فقد شملت الضيافة والترفيه والاستجمام، والموارد البشرية، بحسب أكثر من ثلثي المجيبين (67 في المئة)، يليها قطاع الاستشارات وإدارة الأعمال (بنسبة 57 في المئة).

وبرز القطاع الخاص كأكثر القطاعات توظيفاً خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، حيث عبّرت 54 في المئة من الشركات المحلية كبيرة الحجم، و52 في المئة من الشركات متعددة الجنسيات، و51 في المئة من الشركات الأخرى في القطاع الخاص عن نيتها الأكيدة أو المحتملة بالتوظيف. وبالنسبة لتوقعات التوظيف المستقبلية، صرح أكثر من 79 في المئة من أصحاب العمل في لبنان عن نيتهم بالتوظيف خلال العام القادم.

وتواصل شركات القطاع الخاص باحتلال المركز الأول لتعيين موظفين جدد في هذا العام، بنسبة 69 في المئة من الشركات المحلية كبيرة الحجم، و69 في المئة من الشركات الأخرى في القطاع الخاص، و68 في المئة من الشركات متعددة الجنسيات، التي صرّحت عن نيتها الأكيدة أو المحتملة بالتوظيف.

وتجدر الاشارة الى أن نحو 71 في المئة من المجيبين في لبنان صرّحوا بأن شركاتهم قامت بتوظيف أشخاص جدد خلال الأشهر الاثنا عشر الماضية.