هل وقعتم ضحية أعماله؟

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صـدر عـن المديريـة العـامـة لقوى الأمـن الداخلـي _ شعبـة العـلاقات العـامـة البلاغ التالي :

بتاريخ 18/02/2017 وفي محلة الصيفي فيلدج في وسط بيروت أوقفت دورية من فصيلة البرج في وحدة شرطة بيروت بالجرم المشهود المدعو ز. أ. (مواليد عام 1982، سوري) وذلك لإقدامه على سرقة مبلغ 2000 دولار أميركي من داخل صندوق في احد المحال التجارية لبيع الألبسة النسائية.

احيل الموقوف إلى مفرزة بيروت القضائية في وحدة الشرطة القضائية، حيث إعترف بما نسب إليه وبإقدامه على عدة عمليات سرقة في محلة الصيفي فيلدج، وذلك من خلال التحايل على الموظفين بحيث يقوم بالسرقة بطريقة إحترافية من صندوق المحاسبة أو سرقة المبالغ المالية من داخل محفظة أحد الموظفين أو الزبائن وقد طالت هذه العمليات العديد من المواطنين. وقد تبين انه من أصحاب السوابق وموقوف 4 مرات بجرائم سرقة .

لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرفوا عليه الحضور إلى مركز المفرزة المذكورة الكائن في ثكنة بربر الخازن _ فردان، أو الإتصال على أحد الرقمين:810170/01 _ 810171/01 تمهيداً لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.