عناوين الصحف ليوم الأربعاء 22 شباط 2017

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الأخبار: الموازنة ضرائب أقل ولا سلسلة



الديار: لا خطوط حمراء تحكم الاشتباك العوني ــ الجنبلاطي حول الحصة المسيحية

النهار: آلية جديدة لقانون الانتخاب بعد الموازنة

اللواء: مانشيت اليوم: لوبان تجاهر بعنصريتها ضد الإسلام في بيروت



المستقبل: التقى كاغ ومندس ووفدَي «بيروت أرابنت» و«العمل الدولية»

الحريري يرأس اجتماع اللجنة المكلّفة «النفايات»



الجمهورية: عون يجمد مرسوم الهيئات الناخبة

الأنوار: وقاحة اليمينية المتطرفة لوبان امام دار الفتوى في بيروت

جنبلاط وجعجع يردان على المرشحة الفرنسية

البلد: قانون الانتخاب "غنيمة" الرغبات المقنّعة!

the daily star: Veil fracas mars last day of Le Pen visit

l'orient le jour: Marine Le Pen achève sa visite sur un coup d’éclat sur le voile