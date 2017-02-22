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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 22 شباط 2017

22
FEBRUARY
2017
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الأخبار: الموازنة ضرائب أقل ولا سلسلة

 

 


الديار: لا خطوط حمراء تحكم الاشتباك العوني ــ الجنبلاطي حول الحصة المسيحية

 

 

 

النهار: آلية جديدة لقانون الانتخاب بعد الموازنة

 

 

 

اللواء: مانشيت اليوم: لوبان تجاهر بعنصريتها ضد الإسلام في بيروت

 

 


المستقبل: التقى كاغ ومندس ووفدَي «بيروت أرابنت» و«العمل الدولية»
الحريري يرأس اجتماع اللجنة المكلّفة «النفايات»

 

 


الجمهورية: عون يجمد مرسوم الهيئات الناخبة

 

 

الأنوار: وقاحة اليمينية المتطرفة لوبان امام دار الفتوى في بيروت
جنبلاط وجعجع يردان على المرشحة الفرنسية

 

 

البلد: قانون الانتخاب "غنيمة" الرغبات المقنّعة!

 

 

the daily star: Veil fracas mars last day of Le Pen visit

 

 

l'orient le jour: Marine Le Pen achève sa visite sur un coup d’éclat sur le voile

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