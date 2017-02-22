عناوين الصحف ليوم الأربعاء 22 شباط 2017

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الأخبار: الموازنة ضرائب أقل ولا سلسلة
الديار: لا خطوط حمراء تحكم الاشتباك العوني ــ الجنبلاطي حول الحصة المسيحية
النهار: آلية جديدة لقانون الانتخاب بعد الموازنة
اللواء: مانشيت اليوم: لوبان تجاهر بعنصريتها ضد الإسلام في بيروت
المستقبل: التقى كاغ ومندس ووفدَي «بيروت أرابنت» و«العمل الدولية»
الحريري يرأس اجتماع اللجنة المكلّفة «النفايات»
الجمهورية: عون يجمد مرسوم الهيئات الناخبة
الأنوار: وقاحة اليمينية المتطرفة لوبان امام دار الفتوى في بيروت
جنبلاط وجعجع يردان على المرشحة الفرنسية
البلد: قانون الانتخاب "غنيمة" الرغبات المقنّعة!
the daily star: Veil fracas mars last day of Le Pen visit
l'orient le jour: Marine Le Pen achève sa visite sur un coup d’éclat sur le voile