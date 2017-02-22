أسرار الصحف ليوم الأربعاء في 22 شباط 2017

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البناء: خفايا وكواليس



خفايا

شبّه وزير سابق بارز المرحلة الحالية بتلك التي سبقت انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان، حيث أدّى عدم الاتفاق في حينه على انتخاب رئيس جديد إلى الفراغ الذي استمرّ سنتين ونصف السنة، محذراً من أنّ شبح الفراغ في السلطة التشريعية بدأ يطلّ برأسه في ظلّ تمسك كلّ طرف بوجهة نظره وبحساباته الخاصة بالنسبة إلى القانون الجديد للانتخابات النيابية، بدلاً من أن تكون هذه الحسابات مبنية على أسس وطنية عامة…



كواليس

تتداول أوساط دبلوماسية معلومات عن طلب أميركي من دول الخليج بتحضير صفقة بمئة مليار دولار تتضمّن أسلحة وخبراء ووحدات أميركية خاصة لعقد مدته خمس سنوات كشرط لبقاء التغطية الدبلوماسية والعسكرية والأمنية الأميركية لحكومات الخليج، وتتوقع الأوساط نفسها طلباً مشابهاً من أوروبا ومن دول شرق آسيا، أيّ اليابان وكوريا، لتأمين نسبة من تكاليف الإنفاق العسكري الأميركي السنوي..

النهار: اسرار الآلهة



تعيينات قريبة ...

أعلن وزير معني رفضه الإبقاء على أمين عام مجلس الوزراء محافظاً لجبل لبنان وأكد أن التعيينات قريبة.





بديل له ...

نقل عن مرجع سياسي أن استهداف مسؤول مالي هدفه تحضير الأجواء لتعيين بديل منه.



مرجع منحاز ...

اتهم وزير مرجعاً نيابياً سابقاً بأنه بات منحازاً الى رئيس الجمهورية بسبب عداواته السياسية.



دور المصالح ...

تعجّب وزير سابق من أن يلعب الرئيس الحريري دور المصالح ما بين مرجع سياسي ومحطة تلفزيون تعرضّت له سابقاً وقال "عندما هاجموه لم يرجموا بوردة".



اللواء: اسرار

لغز

غابت الشاشات والكاميرات اللبنانية عن تغطية جولة لوبان، في حين رافقتها 25 محطة أجنبية.

غمز

تفاعلت زيارة وزير بقاعي إلى منطقته، وتركت انعكاسات سياسية ودينية على غير صعيد.

همس

يجزم نائب بارز في حزب مسيحي أن أي قانون للانتخابات لا يلحظ حقوق الأقليات داخل الأكثريات الطائفية لن يمر.



المستقبل: يقال



إنّ مفاوضات تُجرى بين «حزب الله» وبين فصائل سورية معارضة يتم الاتفاق خطياً بموجبها على انسحاب الحزب من مناطق في القلمون تمهيداً لعودة أهالي هذه المناطق إلى منازلهم.



الجمهورية: أسرار



مواقف

تردّد أن عدم إستقبال مرجع غير مدني لزائرة غربية يتخطّى السبب الذي أُعلن في حينه إلى مواقف هذه الزائرة من قضايا حسّاسة في المنطقة.

كثافة

يُعلن أحد المرشحين البارزين في كسروان أنه يجد صعوبة في تشكيل لائحة نظراً لكثافة طالبي الدخول الى لائحته



تريث

يتريّث رئيس حزب في اختيار مرشحيه للإنتخابات النيابية لأنه يعتبر أن لقانون الأكثري مُرشحين ولقانون النسبية والمختلط مُرشحين آخرين.

ساحرة

سجّل أكثر من مسؤول رسمي التقى مسؤولة غربية ملاحظات رفيعة المستوى عن لياقتها وتصرُّفاتها وكلامها الراقي ووصفها مسؤول كبير بالساحرة.



فيتو

أبلغ حزب مسيحي المعنيّين بأنه سيضع فيتو في حال اختيار إسم لا يُراعي معايير معيّنة لإستلام مركز رفيع.



تعويض

يجري الحديث عن تعيين أحد موظفي الفئة الأولى في السلك الديبلوماسي كتعويض له عن الحرمان الذي تعرّضت له مؤسسته وكتقدير على العمل الذي قام به أخيراً.



أزمة

تمنّى مرجع بارز على مرجع آخر التدخّل لحلّ أزمة صامتة قبل أن تنفجر بينه وبين مرجع ثالث بسبب الاختلاف في الموقف من ملف حساس مطروح حالياً للحسم، فلم يلقَ تجاوباً مع طلبه.