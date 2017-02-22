living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الظواهري اوفد مندوبه السعودي الى عين الحلوة

22
FEBRUARY
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اسكندر شاهين-

لا تخفي اوساط فلسطينية ميدانية قلقها مما يحصل داخل مخيم «عين الحلوة» كون المخيم المذكور الذي يشكل «عاصمة الشتات» بات على رمية حجر من قبضة الفصائل التكفيرية بدءاً بتنظيم «القاعدة» العالمي ومشتقاته مروراً بـ«فتح الاسلام» و«جبهة النصرة» وصولاً الى «كتائب عبدالله عزام»، ناهيك بالذين بايعوا «داعش» ويمّم بعضهم شطر سوريا للقتال في صفوف التنظيم المذكور، حيث توزعت هذه الفصائل التكفيرية في مربعات أمنية من خلال عمليات قضم للاحياء المكتظة وبسطت سيطرتها على نصف مساحة المخيم بغض الطرف او التواطؤ مع قيادات الفصائل الفلسطينية بما فيها حركة «فتح»، ويبقى العقيد محمود عيسى الملقب «باللينو» العقبة الاخيرة في وجه التكفيريين، وسط علامات استفهام كثيرة حول الدور الحقيقي للعميد منير المقدح الذي استقال من رئاسة اللجنة الامنية الفلسطينية المشتركة عشية زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لبيروت لبحث اوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وخصوصاً الوضع في «عين الحلوة» لا سيما وان كافة المعلومات تشير الى ان المخيم المذكور سيتم توظيفه لاحداث خلل امني بهدف ارباك الجيش اللبناني و«حزب الله» في ظل التجاذب الاقليمي والصراع بين ايران ودول الخليج.


وتضيف الاوساط ان استقالة المقدح من رئاسة اللجنة الأمنية المسؤولة عن امن مخيم «عين الحلوة» اراد من خلالها اصابة عصفورين بحجر واحد وهدفها ابتزاز السلطة اللبنانية امنياً والسلطة الفلسطينية مالياً، فتوقيف قريبه احمد المقدح المطلوب للعدالة اللبنانية ازعج «ابو حسن»، علماً ان نجله سبق وان اوقف على حاجز الجيش اللبناني في اللبوة وكان في طريقه للالتحاق بـ«جبهة النصرة» في عرسال للقتال في صفوفها ومن ثم اطلق سراحه بمقايضة امنية، واذا كان المقدح ينفي وجود غرباء او تكفيريين في «عين الحلوة» فان الامر يندرج في خانة المزاح السمج، وفي المعلومات ان امير تنظيم «القاعدة» العالمي ايمن الظواهري اوفد منذ فترة مندوبه السعودي الجنسية المدعو ابو مسلم الى «عين الحلوة» وعقد اجتماعا امنيا في منزل توفيق طه كان ابرز حضوره اليمني عاصم بكري الحصاص عن «القاعدة» وكل من الفلسطينيين توفيق طه وزياد ابو النعاج ومحمد محمود مصطفى عن «فتح الاسلام» اضافة الى اسامة الشهابي عن «جبهة النصرة» وترأس الاجتماع السعودي ابو مسلم الذي ابلغ الحاضرين استياء الظواهري من عدم تنفيذ بعض المهمات المطلوبة وطلب من اسامة الشهابي وتوفيق طه اعداد كشوفات عن المجموعات التابعة لهم والاسلحة التي بحوزتهم والموازنات المالية وكيفية صرفها، اضافة الى تقرير مفصل عن المجموعات التي تراقب حركة قوات اليونيفيل، كما تم تكليف ابو النعاج باعداد دراسة شاملة عن حركة «اللينو»، واعداد خطة امنية لحماية قيادات وعناصر التنظيمات الثلاثة اي «القاعدة» و«جبهة النصرة» و«فتح الاسلام»، وتأمين اماكن لقيادات جديدة ستحضر الى «عين الحلوة» في اطار تفعيل العمل «الجهادي» وبخاصة مهمات تنفيذية تستهدف مراكز حيوية تابعة لـ«حزب الله» وللجيش اللبناني، كما وضعت آلية لدمج التنظيمات الثلاثة تحت مسمى «الشباب المسلم»، واذا كان المقدح يرى ان مخيم «عين الحلوة» لا يمكن ان يكون حاضنا لمجموعات تكفيرية فان العكس هو الصحيح انطلاقاً من اغتيال الشيخ نزار الحلبي مروراً باغتيال القضاة الاربعة والاعداد لاغتيال رئيس مجلس النواب نبيه بري ناهيك بالاقتتال شبه اليومي في ازقة المخيم ومحاولة اغتيال «اللينو» اكثر من مرة، اضافة الى بروز رايات «داعش» في اكثر من مربع واقامة مجالس «التبريكات» للذين يقتلون من ابناء المخيم في صفوف التنظيم المذكور.


الديار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
comments powered by Disqus
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout