الظواهري اوفد مندوبه السعودي الى عين الحلوة

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اسكندر شاهين-

لا تخفي اوساط فلسطينية ميدانية قلقها مما يحصل داخل مخيم «عين الحلوة» كون المخيم المذكور الذي يشكل «عاصمة الشتات» بات على رمية حجر من قبضة الفصائل التكفيرية بدءاً بتنظيم «القاعدة» العالمي ومشتقاته مروراً بـ«فتح الاسلام» و«جبهة النصرة» وصولاً الى «كتائب عبدالله عزام»، ناهيك بالذين بايعوا «داعش» ويمّم بعضهم شطر سوريا للقتال في صفوف التنظيم المذكور، حيث توزعت هذه الفصائل التكفيرية في مربعات أمنية من خلال عمليات قضم للاحياء المكتظة وبسطت سيطرتها على نصف مساحة المخيم بغض الطرف او التواطؤ مع قيادات الفصائل الفلسطينية بما فيها حركة «فتح»، ويبقى العقيد محمود عيسى الملقب «باللينو» العقبة الاخيرة في وجه التكفيريين، وسط علامات استفهام كثيرة حول الدور الحقيقي للعميد منير المقدح الذي استقال من رئاسة اللجنة الامنية الفلسطينية المشتركة عشية زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لبيروت لبحث اوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وخصوصاً الوضع في «عين الحلوة» لا سيما وان كافة المعلومات تشير الى ان المخيم المذكور سيتم توظيفه لاحداث خلل امني بهدف ارباك الجيش اللبناني و«حزب الله» في ظل التجاذب الاقليمي والصراع بين ايران ودول الخليج.



وتضيف الاوساط ان استقالة المقدح من رئاسة اللجنة الأمنية المسؤولة عن امن مخيم «عين الحلوة» اراد من خلالها اصابة عصفورين بحجر واحد وهدفها ابتزاز السلطة اللبنانية امنياً والسلطة الفلسطينية مالياً، فتوقيف قريبه احمد المقدح المطلوب للعدالة اللبنانية ازعج «ابو حسن»، علماً ان نجله سبق وان اوقف على حاجز الجيش اللبناني في اللبوة وكان في طريقه للالتحاق بـ«جبهة النصرة» في عرسال للقتال في صفوفها ومن ثم اطلق سراحه بمقايضة امنية، واذا كان المقدح ينفي وجود غرباء او تكفيريين في «عين الحلوة» فان الامر يندرج في خانة المزاح السمج، وفي المعلومات ان امير تنظيم «القاعدة» العالمي ايمن الظواهري اوفد منذ فترة مندوبه السعودي الجنسية المدعو ابو مسلم الى «عين الحلوة» وعقد اجتماعا امنيا في منزل توفيق طه كان ابرز حضوره اليمني عاصم بكري الحصاص عن «القاعدة» وكل من الفلسطينيين توفيق طه وزياد ابو النعاج ومحمد محمود مصطفى عن «فتح الاسلام» اضافة الى اسامة الشهابي عن «جبهة النصرة» وترأس الاجتماع السعودي ابو مسلم الذي ابلغ الحاضرين استياء الظواهري من عدم تنفيذ بعض المهمات المطلوبة وطلب من اسامة الشهابي وتوفيق طه اعداد كشوفات عن المجموعات التابعة لهم والاسلحة التي بحوزتهم والموازنات المالية وكيفية صرفها، اضافة الى تقرير مفصل عن المجموعات التي تراقب حركة قوات اليونيفيل، كما تم تكليف ابو النعاج باعداد دراسة شاملة عن حركة «اللينو»، واعداد خطة امنية لحماية قيادات وعناصر التنظيمات الثلاثة اي «القاعدة» و«جبهة النصرة» و«فتح الاسلام»، وتأمين اماكن لقيادات جديدة ستحضر الى «عين الحلوة» في اطار تفعيل العمل «الجهادي» وبخاصة مهمات تنفيذية تستهدف مراكز حيوية تابعة لـ«حزب الله» وللجيش اللبناني، كما وضعت آلية لدمج التنظيمات الثلاثة تحت مسمى «الشباب المسلم»، واذا كان المقدح يرى ان مخيم «عين الحلوة» لا يمكن ان يكون حاضنا لمجموعات تكفيرية فان العكس هو الصحيح انطلاقاً من اغتيال الشيخ نزار الحلبي مروراً باغتيال القضاة الاربعة والاعداد لاغتيال رئيس مجلس النواب نبيه بري ناهيك بالاقتتال شبه اليومي في ازقة المخيم ومحاولة اغتيال «اللينو» اكثر من مرة، اضافة الى بروز رايات «داعش» في اكثر من مربع واقامة مجالس «التبريكات» للذين يقتلون من ابناء المخيم في صفوف التنظيم المذكور.



