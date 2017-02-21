لبنان القوي ..إلى الجمهورية الثالثة في العهد الجديد

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غالب أبو زينب -

فتح كلام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في مناسبتين متواليتين الباب واسعاً أمام مسائل حيوية وحساسة تتعلق بواقع لبنان الدولة والوطن، بعيداً عن التخرصات الداخلية الدائرة في دوامات لا تنتهي من الإعادات المملة لخطابات، لكثرة تكرارها أصبحت منفرة ومستفزّة بالرغم من احتوائها على حقوق تحولت مع التصرف فيها إلى باطل دُمغ بكل أنواع الفساد والفاسدين، لذا فإن كلام فخامة الرئيس جاء في سياقات مختلفة تبعث على الاحتفاء برجل الدولة صاحب القامة التي تليق بالوطن، الذي يحمل أمانة رئاسته بكل صدق ومحبة ووطنية خالصة.

الرئيس عندما سئل عن المقاومة وسلاحها لم يأت بجواب من خارج قناعاته المعروفة وتجربته المعاشة ومعرفته بالوقائع العسكرية والسياسية على مدى عقود، أثمرت خلاصات استراتيجية ووطنية سكب الكثير منها في ورقة التفاهم التي وقعت في العام 2006 بين حزب الله والتيار الوطني الحر، والذي تتطابق الفقرة المتعلقة بالمقاومة مفهوماً وعملياً مع ما قاله الرئيس صراحةً وجهارةً وبكل ثقة ودون تردد، لأنه يعرف ما يريد ويعرف ما يخدم لبنان الوطن والدولة، فالمقاومة هي ركن أساس في قوة لبنان وتوازن استقراره، وهي إلى جانب الجيش اللبناني أصل في حماية لبنان والمحافظة عليه، سواء في وجه العدو الصهيوني أو ما استجد من عدو إرهابي ظلامي تكفيري، وبالتالي ما فعلته المقاومة إلى جانب الجيش اللبناني منذ العام المفصل في انتصار 25 أيار 2000 أنها استطاعت أن تؤمن عنصر القوة المفقود منذ اللحظة الأولى التي تأسس فيها لبنان، مما سمح لكل الأزمات التي مرت في المحيط أن تعصف به وبشعبه وتلحق به خسائر فادحة خاصة اعتداءات العدو الصهيوني واجتياحاته المتتالية.

إن هذه النقلة النوعية التي استكمل بها لبنان مقومات وجوده كدولة سيّدة حرة مستقلة تحمي نفسها وتردع المعتدى عليها تجذر أكثر في حرب تموز 2006، وأصبح أكثر وضوحاً وملموساً من قبل الشعب اللبناني بآثاره المباشرة وغير المباشرة، إبان التصدي للمخاطر التي استجدت مع اجتياح الإرهاب المنطقة ومحاولته الاستيلاء على لبنان وإدخاله في دوامة القتل والتشريد والإلغاء.

إن الرئيس ميشال عون بحديثه عن المقاومة والجيش والحفاظ على الوطن وضع المسائل في مواضعها الحقيقية ومارس دوره كمؤتمن على الوطن وحمايته.

إن هذا الفعل الوطني المسؤول أذهل بعض من تعودوا وعاشوا وتربوا ونمت مصالحهم على قاعدة الهروب والضعف واستجداء العطف والانفصال عن الواقع وعن حاجات الوطن وعن الابتعاد عن كل ما يزعج الأعداء أو حلفاءهم حتى لو أدى ذلك إلى هضم الحقوق اللبنانية والأرض لذا فان رد فعلهم يوازي منظومتهم الفكرية الخانعة.

إن ما أعلنه فخامة الرئيس من موقف حازم وصريح في مواجهة الكلام الصهيوني لمجلس الأمن يعبر عن العزم الذي يتمتع به الرئيس، متكئاً على عناصر قوة لبنان واستعداد الجيش والمقاومة لمواجهة أي عدوان من موقع الندِّية ليعلن أن لبنان دخل زمنًا آخر لا يمكن لأحد بعد اليوم أن يستضعفه أو يهدده أو يملي عليه ما يجب أن يقوم به وان تكون مصلحة لبنان هي المقدمة على كل المصالح.

إن ما يقوم به فخامة الرئيس يرسم المعالم الأساسية لدخول الدولة اللبنانية بمفاهيمها وأدواتها المختلفة مرحلة الجمهورية الثالثة، التي يحتاج لبنان الدخول إليها بشدة بعد حالة التردي الشاملة في القيم والمفاهيم والممارسة، وإذا كانت الخطوط السيادية الدفاعية قد رسمت وانتصبت في وجه الأعداء واضحة لا لبس فيها، فان "الجهاد الأكبر" الأصعب هو في مقارعة الداخل بمنظوماته المختلفة من اجل إعادة بناء إدارات الدولة وتجديد فعالياتها وإنقاذ الشعب اللبناني من براثن الفساد والاحتكار والتخلف والتصحر وفقدان مقومات البنى التنموية على مختلف المستويات.

إن هذا الأمر يحتاج إلى مقاومة من نوع آخر ينبغي أن ينخرط فيها كل الفئات والتي تؤمن بلبنان القوي بجيشه ومقاومته وشعبه، الذي هو الحاضنة الأساسية لمستقبلها التي إن كانت مرتاحة وتعيش بكرامتها ومطمئنة لمستقبلها كما هي مطمئنة لحدودها تفجر طاقاتها لتتجاوز المعجزات.