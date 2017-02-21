خاص.. هل سينهار المبنى في الاشرفية؟

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ايلي دياب - يشكو اهالي شارع سليم دو بسترس في الاشرفية من استمرار قطع الطريق منذ الإنهيار الداخلي لسقفي مبنى اثري في الثالث عشر من الشهر الحالي.

إقفال هذا الشارع المحاذي لشارع شارل مالك ادى الى شلل الحركة كلياً عن المحلات والشركات بالاضافة الى محطة للوقود... كلهم تضرروا جرّاء هذا الاقفال.

سبب استمرار قطع الطريق غير معروف، وإذا صح التعبير غير معلن، فالبعض يتحدث عن إحتمال انهيار المبنى في اي لحظة، إلا ان اي بيان لم يصدر عن قوى الامن، او عن غرفة التحكم المروري يوضح سبب استمرار هذا الاقفال. فضلا عن ان المبنى يقع عند تقاطع مروري مهم في المحلة فأدى بذلك الى شل الحركة من الجهات الاربع.

المبنى لا يشهد اي اعمال تدعيم او ترميم ممكن ان يعلل سبب استمرار قطع الطريق، مما يرجّح فرضية احتمال انهياره في اي لحظة.

بأنتظار الافراج عن هذا الحصار، يترقب الاهالي واصحاب المصالح خبراً من هنا او توضيحاً من هناك يغيّر المشهد الحالي لتعود الحياة الى هذا الشارع الذي اعتاد على الحركة الكثيفة، وفي الحركة بركة.