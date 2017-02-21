قوى الأمن: أشغال في هذه الطرقات لمدة.. 3 شهور!

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“اعتبارا من تاريخ اليوم 21/02/2017 ولمدة حوالي 3 أشهر، ستقوم احدى الشركات المتعهدة بتنفيذ أشغال لوضع تمديدات لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، على المسلك الأيمن الممتد من: قصقص، جسر المطار، الرحاب، السفارة الكويتية، السلطان ابراهيم، قصر رياض الصلح فنزلة الغولف. لن تؤدي هذه الأشغال الى قطع السير على المسلك المذكور مع احتمال حصول زحمة سير.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الامن الداخلي، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة على المسلك المذكور، تسهيلا لحركة المرور ومنعا للازدحام”.