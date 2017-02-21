living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لجنة الدفاع عن قضية الأرمن: مشاركة أكثر من 76 بالمئة بإستفتاء كاراباغ

21
FEBRUARY
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلنت لجنة الدفاع عن القضية الأرمنية في لبنان أنه "ادلى سكان جمهورية كاراباغ بأصواتهم امس في 20 شباط 2017 في استفتاء شعبي يهدف الى اجراء تعديلات دستورية، حيث شارك 104 مراقباً من 30 دولة، 103 مراقبين محليين واكثر من 80 وسيلة اعلامية وبلغت نسبة المشاركة في هذا الاستفتاء 76.44 بالمئة من المقترعين".


واعلن المراقب والعضو في البرلمان الاوروبي فرانك انغيل، ان الاستفتاء الذي جرى يتوافق مع المعايير الاوروبية، مشيراً الى أنه "بالرغم من عدم الاعتراف بجمهورية آرتساغ اعتقد ان بإمكاني القول وبثقة تامة وجود جمهورية ارتساغ"، آملاً ان "يأخذ المجتمع الدولي في عين الاعتبار ان السكان في هذا البلد احراراً في حرية الاختيار"، وملمحاً الى اذربيجان، أكد انغيل "في الوقت عينه ، ان الامر ليس كذلك في دولة على بعد كيلوميرات قليلة من هنا".

 

بدوره أكدعضو البرلمان الاوروبي يارومير شتيتينا ان "الاستفتاء على الدستورفي جمهورية كاراباغ يتطابق بالكامل مع المعايير الدولية"، مشيراً الى "أنني اود ان اهنىء جمهورية كاراباغ على تنظيم هكذا استفتاء".

 

وجاءت مشاركة سكانكاراباغ في الاستفتاء لتؤكد مرة جديدة عن التزامهم للنظام والقيم الديمقراطية التي تقوم عليها الجمهورية البالغة من العمر 26 عاماً.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
comments powered by Disqus
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout