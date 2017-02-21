الرئيس عون للسيناتور كوركر: حريص على استمرار العلاقات الثنائية والدعم الأميركي للجيش والتعاون في ما يساعد على استقرار لبنان

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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ظهر اليوم في قصر بعبدا، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي روبرت كوركر جونيور، في حضور السفيرة الأميركية في بيروت إليزابيت ريتشارد والوفد المرافق للسيناتور كوركر الذي نقل إلى رئيس الجمهورية التمنيات بالتوفيق في المسؤوليات الوطنية الملقاة على عاتقه، مجدداً التزام الولايات المتحدة مساعدة لبنان في مختلف المجالات.



من جهته أكد الرئيس عون أنه حريص على استمرار العلاقات اللبنانية-الأميركية وعلى التعاون في ما يساعد على استقرار لبنان، متمنياً أن يستمر الدعم الاميركي للجيش اللبناني عدة وعتاداً حتى يصبح قادراً لوحده على الدفاع عن لبنان، لا سيما وأنه لا يوجد راهناً أي توازن بين قدرات الجيش اللبناني وقدرات جيوش الدول المحيطة بلبنان.



وشدد الرئيس عون رداً على أسئلة السيناتور الأميركي على أن الاتصالات قائمة لتذليل الصعوبات التي تواجه الاتفاق على قانون انتخابي جديد، لافتاً إلى أن الانتخابات النيابية ستحصل تجاوباً لرغبة جميع اللبنانيين.

وتناول الحديث بين الرئيس عون والسيناتور كوركر الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، والتطورات الاقليمية والوضع في سوريا.