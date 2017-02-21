كسر وخلع وسرقة.. ماذا حصل في منزل نجل النائب في كسروان؟!

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بتاريخ 18/2/2017 تعرض منزل اﻷستاذ طوني الحلو نجل النائب المرحوم ميشال الحلو الواقع في مجمع اﻷكوا مارينا 2 في طبرجا للكسر والخلع والسرقة…



بعد تحقيقات سريعة وجهود حثيثة تمكنت شعبة المعلومات بإلقاء القبض على الفاعل وذلك في منطقة الكسليك تحديدا أمام مطعم الكريبا واي وقد بادر بإطلاق النار على القوى اﻷمنية مما إضطرت على الرد وتمكنت من إصابته بساقه قبل إلقاء القبض عليه وتمت إستعادة المسروقات من أوراق ثبوتية وجوازات سفر…



لا بد لنا بالتنويه بسرعة التحريات ومتابعة القضية حيث تم القبض على السارق بفترة زمنية لم تتعدى ال 24 ساعة. لكن السؤال المطروح يبقى كيف استطاع السارق دخول المجمع؟ فالمعلوم أن هناك تشدد أمني كبير على مداخل المجمع حيث يقومون بتسجيل لوحة كل سيارة داخلة وخارجة! كما أنهم يتصلون من المدخل الخارجي ويتكلمون مع المضيف فإذا أذن لهم، يُدخلون الضيف...





