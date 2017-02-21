بالصور - لحظة رفض لوبان الدخول الى دار الفتوى!

A + A -

نشرت وكالة الاناضول صوراً التقطها المصوّر راتب الصفدي، تظهر رفض مرشحة الرئاسة الفرنسية مارين لوبان، اليوم الثلاثاء، الدخول إلى دار الفتوى في لبنان للقاء المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان، بعدما امتنعت عن الاستجابة لطلب ارتداء الحجاب.

وقالت لوبان للصحفيين وبينهم "الأناضول": "أنا التقيت شيخ الأزهر ولم أضع حجابا".

ولاحقاً، أوضح المكتب الإعلامي في دار الفتوى في بيان، أن "رئيسة حزب الجبهة الوطنية اليميني المرشحة للانتخابات الرئاسية الفرنسية مارين لوبان، رفضت وضع غطاء الرأس كما هو متعارف عليه عند زيارة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، مع الإشارة الى أن المكتب الإعلامي كان قد أبلغ المرشحة الرئاسية عبر أحد مساعديها، بضرورة غطاء الرأس عند لقاء سماحته كما هو البروتوكول المعتمد في دار الفتوى. وعند حضورها إلى دار الفتوى، فوجئ المعنيون برفضها الالتزام بما هو متعارف عليه بغطاء الرأس، بعد أن تمنى المعنيون عليها وإعطائها الغطاء لوضعه على رأسها رفضت وخرجت دون إتمام اللقاء المتفق عليه مسبقا مع سماحته، وتأسف دار الفتوى لهذا التصرف غير المناسب في مثل هذه اللقاءات".