روسيا تكشف.. هذا هو موعد مغادرة حزب الله الأراضي السورية

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قال نائب وزير الخارجية الروسي أوليغ سيرومولوتوف انه متأكد من أن قوات حزب الله والقوات الإيرانية التي تقاتل إلى جانب الجيش السوري ستغادر الأراضي السورية فور انتهاء الحرب في سوريا.

وقال سيرومولوتوف خلال حوار أجرته معه صحيفة اسرائيلية، بحسب ما افاد وكالة "سبوتنيك" الروسية: "قامت الحكومة السورية بطلب المساعدة من حكومة إيران ومن قوات حزب الله اللبناني، وفور انتهاء الحرب سوف يغادرون مع كل مجموعاتهم المسلحة".

وأضاف المسؤول الروسي الذي يزور الكيان الاسرائيلي: "أنا أتفهم قلق اسرائيل من وجود قوات حزب الله وقوات الحرس الثوري الإيراني في سوريا، أفهم أنكم متخوفون من أن هذه القوات سوف تبقى في سوريا بعد انتهاء الحرب".