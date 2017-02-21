رندلى جبور نقيباً جديداً للعاملين في المرئي والمسموع

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اجتمع مجلس نقابة العاملين في الإعلام المرئي والمسموع في أول جلسة له بعد انتخاب ستة أعضاء جدد وكانت الجلسة مخصصة لانتخاب نقيب وتوزيع المهام. ومجلس النقابة مؤلف من: رندلى جبور، هلا حداد، إلديكو إيليا، فاطمة عواضة، هتاف دهام، فاديا بزي، بهاء النابلسي، رواد ضاهر، مالك الشريف، رامي ضاهر، خضر رسلان، وفؤاد كيالي.

وتوزعت المهام بالإجماع على الشكل التالي:

رندلى جبور: نقيب

بهاء النابلسي: نائب نقيب

خضر رسلان: أمين سر

رامي ضاهر: أمين صندوق

هلا حداد: مسؤولة علاقات عامة

وكان المجتمعون وقفوا في بداية الجلسة دقيقة صمت عن روح النقيب الراحل رضوان حمزة وعقدوا جلسة عمل بعد جلسة الانتخاب واتفقوا فيها على برنامج عمل متكامل لإطلاق ورشة عمل جديدة في النقابة على كل الصعد الإدارية والخدماتية والإعلامية والوطنية.