مبنى في الضاحية مهدد بالانهيار..!

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أفاد مندوب الوكالة الوطنية للاعلام نبيل ماجد أن سكان مبنى السباعي في عقار رقم 2101 شارع همدر في حي المعمورة في ضاحية بيروت الجنوبية، ناشدوا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء سعد الحرير ووزير الداخلية نهاد المشنوق بمساعدتهم على تجاوز المحنة التي حلت على سكان المبنى المهدد بالإنهيار، لافتين الى أن "بلدية برج البراجنة تخلت عن جميع مسؤولياتها الإنسانية والخدماتية التي لم تعرف المبنى الا عند تحصيل جباياتها".

وفور شيوع خبر تصدع بعض أقسام وأعمدة المبنى المذكور قامت البلدية بتوجيه إنذار بإخلاء المبنى من سكانه وحملتهم كافة المسؤوليات بما فيها مهلة ثلاثة أيام لوضع دراسة للمبنى من قبل السكان.

وجدد سكان المبنى الطلب من المعنيين "التدخل السريع قبل حلول الكارثة".