ملخص عن استطلاعات الرأي في 4 أقضية

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غسان سعود -





زحلة -

تقول «غلوبل فيجن» إنها طرقت 6176 باباً في زحلة، لكن 1176 رفضوا التعاون، وهي نسبة مرتفعة جداً. وقد راعت الدراسة وجود 55.80 في المئة مكان قيدهم مدينة زحلة و44.20 بالمئة من سائر القضاء. ورغم تأييد أكثر من 96 في المئة من المستطلعين لتفاهم معراب، واعتبار 87.3 في المئة منهم أن التحالف يؤثر في مصالح المسيحيين، فإن 86.82 في المئة أيدوا ضمّ التحالف شخصيات مستقلة.

ولدى فسح المجال أمام الناخبين لاختيار المرشحين الكاثوليكيين، يسمي 27.9 في المئة من المستطلعين رئيسة الكتلة الشعبية ميريام سكاف مرشحتهم الأولى، إضافة إلى 13.4 في المئة قد يفضّلون ميشال ضاهر أو سليم وردة أو سليم جريصاتي أو حتى نقولا فتوش أولاً. لكنهم يعودون إلى تسمية سكاف أيضاً، ما داموا يحق لهم تسمية مرشحَين كاثوليكيين، ليكون مجموع «المقترعين» لسكاف 41.3 بالمئة. علماً أن طوائف المستفتين تبين أن 38.8 في المئة منهم كاثوليك، 36.3 في المئة موارنة، 19.8 أرثوذكس، 3.1 بالمئة أقليات و1.5 بالمئة أرمن.

أما المرشح الكاثوليكي الثاني الأكثر شعبية في زحلة، فليس جريصاتي أو وردة أو فتوش، بل رجل الأعمال ميشال ضاهر الذي اعتبره 19.2 في المئة مرشحهم الأول. ويتبيّن أيضاً أنّ 20 في المئة من المستطلعين سيضعون اسم سكاف أو وردة أو جريصاتي أأو أي اسم آخر أولاً، ثم ضاهر ثانياً.

علماً بأنّ الوزير سليم جريصاتي متقدم جداً في هذا الاستطلاع كمرشح أول (13.4 في المئة) وثانٍ (12.3 في المئة)، وهو يتقدم على النائب نقولا فتوش الذي يحظى كمرشح كاثوليكي أول بتأييد 11.5 بالمئة من المستطلعين، إضافة إلى 8.8 بالمئة يعتبرونه مرشحهم الثاني.





ومن الكاثوليك إلى الموارنة حيث يتفوق النائب السابق سليم عون بنسبة تأييد بلغت 26.8 بالمئة، لكن يلاحظ هنا أيضاً أن النائب الكتائبي إيلي ماروني حل في المرتبة الثانية وحظي بتأييد 21.5 بالمئة.

أما المفاجأة، فكانت التقدم الكبير لرجل الأعمال القواتي إبراهيم صقر الذي قال 15.7 بالمئة من المستطلعين إنه مرشحهم الماروني الأول والوحيد، مقابل 7.4 سموا سمير صادر، و5.9 سموا بول جان شربل، و5.3 بالمئة سموا النائب السابق خليل الهراوي.

أما المفاجأة الزحلية، فتكمن في المقعد الأرثوذكسي حيث يوجد عدة مرشحين بينهم جوزف وكميل وقيصر المعلوف والوزير العوني السابق كابي ليون وعدة آخرين، لكن 32.3 في المئة من المستطلعين سموا رئيس شركة كهرباء زحلة أسعد نكد، وهو ما يبين حجم تأثر الرأي العام بالإعلام والهالة الدعائية التي يحاط بها بعض رجال الأعمال، فضلاً عن الأثر الكبير للخدمات العامة التي يحتاجها المواطنون، كالكهرباء، ولو على شكل «اشتراك شهري»، لكنه يضمن عدم انقطاع التيار عن بيوتهم وأعمالهم طوال النهار.

أما النائب جوزف المعلوف الذي حظي بكل الفرص اللازمة للنجاح وأضاعها، فحلّ ثانياً بنسبة تأييد 16.4 بالمئة فقط. أما ليون فحصل على تأييد 14.7 بالمئة.

ولا بد هنا من مقارنة النتيجة التي حصل عليها كل من سليم عون وليون وجريصاتي، ليقتنع قارئ الاستطلاع بأن العونيّ الذي سمى سليم عون لم يخضع لـ»غريزته» السياسية ويسمي ليون وجريصاتي أيضاً لمجرد أنهما عونيان، بل اختار الأنسب برأيه. ولا شك في أن تعزيز هذا السلوك الانتخابي سيؤدي إلى تغيير كبير في نتائج الانتخابات.

البترون -

تبين أرقام «غلوبل فيجن» في البترون تفوّقاً واضحاً للوزير جبران باسيل الذي اعتبره 34.3 بالمئة من المستطلعين مرشحهم الأول. وهناك 15.9 بالمئة قد يكون بطرس حرب أو سامر سعادة أو فادي سعد مرشحهم الأول، لكنهم يقولون إن باسيل هو مرشحهم الثاني في دائرة يحق للناخبين فيها بانتخاب مرشحين، ما يعني أن باسيل ينال تأييد 55.2 في المئة من المستطلعين. في المقابل يؤيد 30 في المئة النائب حرب.

ويظهر الاستطلاع تقدماً مهماً للنائب الكتائبيّ عن المقعد الماروني في طرابلس سامر سعادة الذي يقول 14.2 في المئة من المستطلعين إنه مرشحهم الأول، مقابل 11.3 في المئة يعتبرونه مرشحهم الثاني. ويبرز تقدم سعادة أو قوته عند مقارنته بالأسماء التي يجري التداول فيها مثل فادي سعد (8.4 بالمئة كمرشح أول و12 في المئة كمرشح ثان)، ووليد حرب (15.9 في المئة كمرشح أول وثان)، ونزار يونس (6.7 في المئة بين «أول» و»ثان»)، علماً بأن الصوت القواتي تشتت هنا بين فادي سعد ووليد حرب، فظهر أن المرشح الكتائبي يتقدم عليهما. لكن حسم القوات اسم مرشحها سيؤدي حتماً إلى تقدم مرشحها على مرشح الكتائب. ورغم أن التسريبات تفيد بأن وليد حرب سيكون مرشح القوات إلى جانب باسيل، فإن أرقام الاستطلاع تؤكد أن فادي سعد أقوى من حرب بنحو خمس نقاط.

وكما تبدو أرقام سعادة لافتة بشكل إيجابي، تبدو أرقام مرشح المردة المفترض وضاح الشاعر لافتة بشكل سلبي جداً.

فرغم كل الزخم السياسي الذي حظي به حزب النائب سليمان فرنجية، لا يزال مرشحه في قضاء البترون المجاور لزغرتا يحتل أسفل قائمة المرشحين بنسبة تأييد 1.9 في المئة فقط، فيما يتفوق عليه المرشح المردي غير الرسمي الآخر سليم نجم الذي يحظى بتأييد 2.1 بالمئة> والخلاصة هنا تفيد بأن باسيل مرشح قوي جداً، لكن يليه في القوة كل من النائبين حرب وسعادة اللذين تحتم الأرقام تحالفهما باعتبارهما المرشحين الأقوى ما لم يطرأ اتفاق ما بين الثنائية المسيحية وحزب الكتائب. وتشير تفاصيل الدراسة البترونية الى أن باسيل سُمّي من جميع الفئات العمرية التي شملتها الدراسة، فيما كان حرب ضعيفاً جداً في الفئة العمرية 21 ــــ 25 عاماً. وحصل باسيل على 34 في المئة في منطقة تنورين مقابل 48 في المئة في مدينة البترون، وهو ما يرجّح ارتفاعه أكثر في أيّ انتخابات، فيما حصل حرب على 40 في المئة فقط في تنورين و14 في المئة في مدينة البترون.

كسروان -

يحتل العميد المتقاعد شامل روكز المرتبة الأولى في كسروان، في استطلاع «غلوبل فيجن». فقد عرضت الشركة أسماء المرشحين، مفسحة المجال أمام العينة لاختيار خمسة مرشحين بحكم وجود خمسة نواب موارنة في هذه الدائرة، فاحتل روكز المرتبة الأولى، حيث وضعه 31.3 بالمئة كأول مرشح ينوون الاقتراع له، وقال 15.2 في المئة إنهم قد يضعون الوزير زياد بارود أو النائبين السابقين منصور البون وفريد الخازن أو غيرهما كأول خيار، لكن روكز هو الاسم الثاني في لائحتهم، و8.8 قالوا إن لديهم أولويتهم، لكنهم سيضعون اسم روكز بعدها، ليبلغ مجموع روكز 67.5 بالمئة من مجموع المستطلعين.

وأهمية هذا الاستطلاع أنه يراعي في أسئلته قانون الانتخاب. فسائر الاستطلاعات تكتفي بسؤال المستطلعين عن مرشحهم الأبرز، فيقول 31.3 بالمئة شامل روكز وينتهي الأمر. أما هنا، فيقول مُعدّ الاستطلاع للمستطلعين إنّ بوسعهم اختيار خمسة مرشحين، فمن هم هؤلاء المرشحون؟ وهنا يقول المستطلع إن بارود مرشحه الأبرز، لكنه سينتخب روكز أيضاً، والبون والخازن، وربما روجيه عازار، فيحتسب تصويته لكل من هؤلاء. ويبدو لافتاً في هذا السياق مثل رئيس جمعية الصناعيين نعمة افرام الذي يقول 6.8 في المئة فقط من المستطلعين إنه مرشحهم الأول، ومع أنها نسبة عادية، فإنها تُعَدّ تقدماً كبيراً لافرام، رغم خسارته المدوية في الانتخابات البلدية في معقله المفترض جونية. لكن حين يسمي المستطلعون مرشحهم الأول والثاني، يكتشفون قبل تسمية مرشحهم الثالث أو الرابع أو الخامس أن ليس هناك أفضل من افرام، فيعودون لتسميته. وهكذا ترتفع نسبة التأييد لافرام من 6.9 بالمئة كمرشح أول إلى 14 بالمئة كمرشح ثالث و13.8 كمرشح رابع و11.3 بالمئة كمرشح خامس.

أما المرتبة الثانية بعد روكز، فلا تذهب إلى أحد النواب الذين حظوا بفرصة استثنائية منذ فوزهم عام 2005 ليثبتوا أنفسهم ويعززوا حيثيتهم، إنما يحتل بارود المرتبة الثانية كمرشح أول بنسبة بلغت 21.2 بالمئة، وهي نسبة مرتفعة تصل إلى 24.3 بالمئة كمرشح ثانٍ. ولا شك بالتالي في أنّ كثيرين يؤيدون روكز أو البون أو الخازن أو النائب جيلبرت زوين كمرشح أول، لكنهم لا يجدون أفضل من بارود حين يفكرون في الاسم الثاني الذي سيكتبونه على ورقة الاقتراع. وخلاصة النتائج تفيد بأنّ روكز هو المرشح الأقوى، لا الأول فقط، يليه بارود، فنعمة افرام ثالثاً ومنصور البون رابعاً وفريد هيكل الخازن خامساً، يليهم كل من مرشح القوات شوقي الدكاش والنائب العونيّ فريد الياس الخازن فالنائب نعمة الله أبي نصر ثم سائر المرشحين. ولا يفترض هنا إساءة الظن بالدراسة، فلا شك في أنّ اللائحة التي يسميها الرئيس ميشال عون ستكون اللائحة الأقوى في كسروان، لكن ما يفترض بالرئيس أن يأخذه بالاعتبار هو المزاج الشعبي الذي يرى في بارود وافرام والبون والخازن مرشحين مقبولين ويقدم على تسميتهم حين يطلب منه تعداد أبرز المرشحين. لماذا؟ يفترض بالأحزاب أن تجد الخلل وتعالجه.

المتن -

معدّ الدراسة توقف في المتن عند رصد فريقه صعوبات متنوعة، أهمها عدم تجاوب المستجوبين مع المحققين، سواء بسبب التأخر في إقرار قانون الانتخابات وعدم بروز ملامح للوائح، أو بسبب عدم اهتمام المستطلعين بالانتخابات والسياسة واعتبارهم الطبقة السياسية فاسدة ولا تعني لهم شيئاً.

ولا بدّ من التوقف عند قول 48.2 في المئة من المستطلعين إنهم لن يلتزموا بلائحة كاملة، مقابل تأكيد 44.3 التزامهم، ونحو 7 في المئة يرفضون الإجابة، علماً بأن بعض المتحمّسين لتفاهم معراب يوحون بأن نسبة الالتزام باللائحة ستكون مئة في المئة. لكن هذا غير صحيح وفق الدراسة الصادرة عن مؤسسة تعتمد القوات اللبنانية على استطلاعاته.

عند الوصول إلى الأسماء، تفسح المؤسسة المجال أمام المستطلعين ليختار كلّ منهم مرشحاً واحداً، فيحل النائب إبراهيم كنعان أولاً بنسبة 24.6 بالمئة، يليه النائب سامي الجميل (20.8 في المئة)، فالوزير الياس بو صعب (13.3)، ثم النائب ميشال المر (9.1)، يليه النائب غسان مخيبر (2.7)، فمرشح القوات اللبنانية إدي أبي اللمع (2.4)، ثم النائب نبيل نقولا (1.7). وكل من هذه الأرقام يستوجب التوقف عنده.

فرغم حلول كنعان أولاً في المتن في دورتي 2005 و2009 كان دائماً يحل ثانياً بعد الجميّل في استطلاعات الرأي، لكنه بات يتقدم عليه في كل الاستطلاعات التي تلت تفاهم معراب. ومن يدقق في الأرقام يتبين أن كنعان تقدم قليلاً، لكن الجميّل تراجع كثيراً، علماً بأن تفاصيل الدراسة تبين فوز كنعان بتأييد كبير في الأوساط العمرية الكبيرة مقابل تفوّق الجميل في الفئة العمرية 21 – 25 عاماً. ومقابل التقدم الكبير لكنعان لدى المستطلعين الموارنة، يلاحظ تأييد كبير للجميّل لدى الإناث. أما المرشح الذي يحوز المرتبة الثالثة وفق نظام «صوت لكل ناخب» الياس بو صعب، فيمثل «ظاهرة» تستوجب الإضاءة عليها. فعندما قيل للمستطلع إن لديك صوتاً واحداً فلمن ستعطيه، لم يفكر بعصيّ النائب ميشال المر وجزره، ولا بجهد النائب غسان مخيبر التشريعي ولا بالنواب الحاليين وغيرهم، بل قال: الياس بو صعب. وتقول الدراسة إن غالبية الـ13.3 بالمئة الذين سمّوا وزير التربية السابق مرشحهم الأول هم ممن قالوا في أول الاستمارة إنهم مستقلون. ورغم أن مخيبر هو وجه قريب من جمعيات المجتمع المدني و»نظيف» بالمعنى السياسي والمالي وغير صدامي، لكنه يحظى بتأييد 2.7 بالمئة فقط، وهي نسبة مهمة. لكن مقارنتها مع بو صعب تبين أهمية الإعلام الذي لا يلتفت مخيبر البتة إليه، علماً بأن نائباً مستقلاً مثل مخيبر كان وما زال يتمتع بنفوذ أكبر من حزب القوات اللبنانية في المتن الشمالي: لا شك في أن جميع الملتزمين في حزب القوات سمّوا إدي أبي اللمع حين طلب منهم تسمية مرشح واحد، ومع ذلك لم يحز أبي اللمع تأييد أكثر من 2.4 في المئة من المستطلعين مقابل 2.7 بالمئة سمّوا مخيبر.

وعندما أفسح المجال لكل مستجوَب أن يسمّي أربعة مرشحين موارنة بحكم وجود أربعة مقاعد مارونية في المتن، حلّ كنعان أول والجميّل ثانياً، فيما قفز النائب نبيل نقولا إلى المرتبة الثالثة، إذ اعتبره 6.4 في المئة مرشحهم الأول، و17 في المئة قد يسمّون كنعان أول لكنهم سيسارعون إلى تسمية نقولا ثانياً، مقابل 10.9 في المئة لهم أولويتان تتقدمان نقولا، لكنهم سيسمونه ثالثاً، وسيربح بالتالي أصواتهم. وتبين الأرقام أن نقولا ليس محبوب الجماهير ربما، لكنه مقبول جداً كمرشح ثان وثالث ورابع. ويبرز في قائمة الأسماء المارونية المرشح سركيس سركيس الذي يتقدم على أبي اللمع، وتبين الأرقام أن هناك 5.7 بالمئة يسمّون سركيس كمرشح أول. ولم يسألهم معدّ الاستمارة مع الأسف لماذا يؤيدونه، لكن هناك نحو 30 في المئة من المستطلعين الذين يسمّون كنعان أو الجميّل أو نقولا أول وثانياً وثالثاً سيبادرون إلى كتابة «سركيس سركيس» حين يُطلب منهم اسم رابع، رغم وجود عدة أسماء أخرى مثل الوزير السابق فادي عبود والسفير عبدالله بو حبيب والمرشح الشاب رازي الحاج.

واللافت هنا أن 22.7 في المئة من المستطلعين يسمون ثلاثة مرشحين موارنة ثم يقولون «لا أحد» حين يتعلق الأمر بالمرشح الرابع، إما لأنهم لا يعرفون الأسماء السابق ذكرها، أو لأنها لا تعجبهم بكل بساطة.

ومن المقاعد المارونية إلى الأرثوذكسية، حيث يحق للناخب اختيار مرشحَين، فيما يتنافس عملياً ثلاثة فقط، يسمّي 53.4 في المئة من المستطلعين بو صعب كمرشح أول، وهناك 20.7 في المئة قد يسمّون المر أو مخيبر أول لكنهم سيعودون وينتخبون بو صعب ما دام يحق لهم بمرشحين، ليحظى الأخير بنسبة تأييد تبلغ 74.1 بالمئة. أما مخيبر فيتقدم المر في المجموع العام، إذ يقول 12.4 بالمئة إنه مرشحهم الأول وهناك 32.2 في المئة سيسمّون بو صعب أو المر أول، لكنهم يقولون إنهم سيقترعون لمخيبر أيضاً ما دام يحق لهم بمرشحَين، ليكون مجموع أصوات مخيبر 44.6 في المئة. أما مجموع المر كمرشح أول وثان فهو 28 بالمئة فقط، علماً بأن طبيعة عمل ماكينة المر لا تتيح له الحصول على أرقام عالية في الاستطلاعات، فهي تنشط عادة تحت الطاولة في آخر أسبوع قبل الانتخابات، ولا يفاخر كثيرون بانتخابهم المر.

وبالوصول إلى المقعد الكاثوليكي الوحيد، يحل العراب الآخر لتفاهم معراب الوزير ملحم رياشي في المرتبة الأولى بنسبة تأييد بلغت 44 في المئة، فيما يستمع 23.6 في المئة للأسماء التي يعددها فريق العمل ثم يجيبون «لا أحد»، مقابل 14.8 بالمئة يسمّون إدي معلوف، و11.3 في المئة يسمون ميشال مكتف، و6.3 في المئة يسمّون الطبيب شارل جزرا.

ولا شك في أن قوة رياشي وضعف أبي اللمع سيصبّان لمصلحة رياشي ما دامت حصة القوات مرشحاً واحداً في المتن، وهناك زحمة على الموارنة يرجّح أن تتفاقم في حال التفاهم مع الكتائب أيضاً. أما في حال تمسّك القوات بالمقعد الماروني وإقصاء رياشي، فسترتفع حظوظ معلوف الذي يرجّح أن يخيّره الرئيس ميشال عون بين النيابة ورئاسة مجلس إدارة كازينو لبنان، وفي حال اختياره الكازينو سيصل المقعد أخيراً لجزرا الذي كان ولا يزال المرشح الأنسب في نظر الرئيس للنيابة، لكنه كان دائماً محرجاً مع النائب إدغار معلوف، عمّ المرشح إدي معلوف.