أسرار الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 21-02-2017

A + A -

البناء

خفايا - استغرب وزير سابق المواقف التي صدرت عن بعض الجهات السياسية منتقدة الكلام الإيجابي لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون بشأن سلاح المقاومة وأهمية الدور الذي يؤدّيه وحاجة لبنان إليه، علماً أنّ هذه الجهات نفسها كانت قد أشادت بخطاب الرئيس عون الذي ألقاه بُعيْد أدائه القسم الدستوري في المجلس النيابي 31 تشرين الأول الماضي ، والذي تضمّن الموقف نفسه من سلاح المقاومة؟

الجمهورية

يجري الحديث عن تعيين أحد موظفي الفئة الأولى في السلك الديبلوماسي كتعويض له عن الحرمان الذي تعرّضت له مؤسسته وكتقدير على العمل الذي قام به أخيراً.

أبلغ حزب مسيحي المعنيّين بأنه سيضع فيتو في حال اختيار إسم لا يُراعي معايير معيّنة لإستلام مركز رفيع.

سجّل أكثر من مسؤول رسمي التقى مسؤولة غربية ملاحظات رفيعة المستوى عن لياقتها وتصرُّفاتها وكلامها الراقي ووصفها مسؤول كبير بالساحرة.

اللواء



غمز - لعبت جهة حزبية دوراً بعيداً عن الأضواء في تسوية أزمة إعلامية تخطت الأسبوع!

همس - على هامش البحث بأرقام الموازنة تبين أن هاجساً شهرياً، يتعلق بتوفير الرواتب المنتظمة لموظفي القطاع العام.

المستقبل

يُقال - إنّ دولاً مجاورة لسوريا تدرس بشكل جدّي سبل مواجهة احتمالات «تسرّب» مئات العناصر التابعة لـ«داعش» إلى أراضيها إبان حسم المعركة ضدّه في الموصل والبدء بضربه في الرقّة.