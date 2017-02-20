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أساتذة الشمال دعوا إلى اقرار السلسلة واكدوا متابعة فائض 2008 و2016 وعدم المماطلة والتلاعب بمصيرهم

20
FEBRUARY
2017
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 عقد مكتب الشمال ل"رابطة أساتذة التعليم الثانوي في لبنان، اجتماعا طارئا، برئاسة مقررة الفرع الاستاذة ملوك محرز وبحضور عضو الهيئة الادارية الاستاذ ناصر الظنط وحضور كامل أعضاء الفرع.

استهل الحاضرون الاجتماع بالتهنئة لكل الزميلات والزملاء الذين انتخبوا بالفروع متمنيين التوفيق بالمهام الموكلة اليهم..

ونوه المجتمعون في بيان ب"الالتزام التام بالاضراب التحذيري الذي تم تنفيذه الخميس 16 شباط"، واستغرب المجتمعون "المواقف الرافضة لسلسلة الرتب والرواتب التي صدرت مؤخرا من بعض المسؤولين والتي تحتم القيام بتحرك سريع من قبل مكونات الرابطة "هيئة ادارية وفروع ،مندوبين ،وأساتذة ..".

ثم بحث المجتمعون موضوع فائض (2008) ومشروع القانون الخاص بهم الذي اعاده رئيس الجمهورية الى مجلس النواب بالاضافة الى موضوع "فائض "2016" ودعوا إلى معالجة اسبابه بأقصى سرعة..

كما تطرق المجتمعون الى موضوع بدل الادارة والدورة التي مازالت عالقة ولم يحدد لها اي موعد قريب.

وبنهاية الاجتماع خلص المجتمعون للتوصيات التالية:

1- متابعة سريعة لفائض 2008 و2016 من اجل الحاقهم وعدم المماطلة والتلاعب بمصيرهم..

2- الاسراع بالحاق الاساتذة الفائزين بامتحانات مجلس الخدمة لعام 2016..

3- دعوة مجلس الوزراء ومجلس النواب لاقرار سلسلة الرتب والرواتب "تحفظ الحقوق المكتسبة لاساتذة التعليم الثانوي وتحفظ الموقع الوظيفي لاستاذ التعليم الثانوي".

4- تفويض الهيئة الادارية اتخاذ القرار المناسب من اعتصامات لا مركزية الى اضراب عام وصولا حتى الاضراب مفتوح ومقاطعة الامتحانات الرسمية اذا لم تقر سلسلة الرتب والرواتب..

5- مطالبة الاساتذة البقاء على اهبة الاستعداد لأي تحرك يصدر عن الهيئة الادارية للرابطة.

6- ابقاء اجتماعات الفرع والرابطة مفتوحة تحسبا لأي مستجدات طارئة ..

وطنية
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