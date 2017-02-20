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قالت مارين لوبان، المرشحة لانتخابات الرئاسية في فرنسا، خلال زيارتها لبيروت، إن الرئيس السوري بشار الأسد هو البديل الوحيد القابل للاستمرار، من سيطرة "داعش" على كامل سوريا.

وجاءت تصريحات لوبان، وهي زعيمة "الجبهة الوطنية" اليمينية، بعد لقاء مع رئيس الوزراء سعد الحريري استمر لنحو ساعة.

وقالت لوبان للصحفيين إن محادثاتها مع الحريري أظهرت تطابق العديد من التحليلات، ولا سيّما حول الضرورة القصوى لوضع كل الدول التي تسعى لمحاربة الإرهاب حول طاولة واحدة.

وأقرت لوبان بأن هناك بعض الاختلاف في وجهات النظر، مضيفة أنها أوضحت للحريري موقفها الثابت حيال الأزمة السورية، وأصرت على أنه لا يوجد أي حل قابل للحياة ومعقول خارج الاختيار ما بين الثنائي بشار الأسد من جهة، و"داعش" من جهة أخرى، قائلة: "قلت بشكل واضح إنه في إطار السياسة الأقل ضررا والأكثر واقعية، أرى أن بشار الأسد يشكل اليوم حلا يدعو إلى الاطمئنان أكثر بالنسبة إلى فرنسا من "داعش".