بري وصل الى طهران للمشاركة في مؤتمر دعم الشعب الفلسطيني: لبنان شوكة في عين إسرائيل

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وصل رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد ظهر اليوم الى طهران للمشاركة في المؤتمر السادس لدعم الشعب الفلسطيني الذي يبدأ أعماله صباح غد في قصر المؤتمرات في العاصمة الايرانية.

وكان في استقباله في مطار مهرباد النائب الأول لرئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني الدكتور مسعود بازشكيان وعدد من أعضاء المجلس والسفير اللبناني في ايران فادي الحاج علي وأركان السفارة.

ورحب بازشكيان ببري منوها بمواقفه ودوره في دعم القضية الفلسطينية.





ورد بري متحدثا عن "أهمية هذا المؤتمر الجامع لدعم الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية"، وقال: "مع الاسف نسينا قبلتنا الاولى وقبلتنا السياسية بعد عام 1948. لا شيء يجمع سوى فلسطين، وكل الخلافات التي يحاولون بثها بين العرب انفسهم او بين المسلمين انفسهم، كل ذلك لمصلحة اسرائيل واسرائيل فقط".





أضاف: "لذلك أتى هذا المؤتمر في الوقت اللازم، وآمل ألا نكتفي بالبيانات فقط، بل أن تنتج منه اعمال مثمرة لمصلحة الجميع ويؤدي الى تقارب بين الجمهورية الاسلامية في ايران وجميع الجيران. ولا ننسى أن اسرائيل لها أطماع ليس في المنطقة فقط بل في لبنان خصوصا، ولبنان هو الشوكة في عينها. المشكلة في عدم وحدتنا. في المناسبة أتقدم باسم المجلس النيابي اللبناني وباسم الشعب اللبناني بالتهنئة في مناسبة انتصار الثورة الاسلامية في ايران، ونحن نعيش هذه اللحظات منذ زمن الامام الخميني وصولا الى الامام القائد السيد الخامنئي وكل الحركات التي تقوم بها الجمهورية الاسلامية الايرانية، فقد كان هدفها دائما فلسطين. ولا ننسى دعم الجمهورية الاسلامية في ايران للمقاومة في لبنان الذي أمن ذلك النصر والانتصار الدائم انشأالله. وبصراحة، أجدد القول ان هذا لا يكفي اذا لم نتحد جميعا بدءا من الفلسطينيين أنفسهم".